Tuzsonék annyira biztosra vették a győzelmet, hogy hétfő hajnalra megköszönték a bizalmat és megígérték a folytatást

A vasárnapi választáson az egyik legnagyobb Pest megyei fideszes vereséget Tuzson Bence szenvedte el. Tiszás ellenfele, Miskolczi Orsolya 61,49 százalékot szerzett, ami majdnem kétszerese volt az ő 31,18 százalékos támogatottságának. Tuzsonra ezúttal csak 19 235-en szavaztak, míg négy éve még 34 390 szavazatot kapott (igaz, akkor még nagyobb volt a választókerülete).

Holott a távozó kormány igazságügyi minisztere igen magabiztos volt. Annyira biztosra vették a győzelmét a dunakeszi székhelyű körzetben, hogy egy olvasónkat hétfő hajnalban az egyik dunakeszi panelház liftjében ez a fotó fogadta:

Fotó: Olvasói fotó

A kissé elhamarkodottan kihelyezett kép egyébként arra a kérdésre is választ ad, ami sokakat foglalkoztat, mióta kiderült a választás eredmény: hogy vajon kik tudták, milyen körben tudhatták a valós választási esélyeket a Fideszben. Nos, kijelenthetjük, hogy az igazságügyi miniszter és stábja nem volt köztük (mondjuk mentségére szóljon, hogy április 1-i előrejelzésében még a Nézőpont is bejutó helyre tette, miközben Pest megye nagy részét a Tiszának adta).

Mindenesetre a kampánystáb gyorsan korrigált, a bizalmat megköszönő és folytatást megígérő plakát másnapra eltűnt a liftből, ma reggel már ez a látvány fogadta olvasónkat:

Fotó: Olvasói fotó

Tuzson választókerületébe egyébként Dunakeszi mellett Fót, Csömör, Csomád, valamint az akkugyáras Göd tartozott. A gödi Samsung-gyárról megjelent botrányos hírek miatt várható volt, hogy a Fideszt büntetni fogják a térségben, Tuzson valószínűleg ezért is próbálkozott például éppen Gödön a párthovatartozását leplezve a helyben népszerű polgármesterrel, Kammerer Zoltánnal kampányolni.

Fotó: Bankó Gábor/444

Továbbá visszatette a plakátjait Csömörön is, ahol kisebb plakátháborúba is keveredett a politikai hirdetésekből nem kérő helyiekkel. Talán ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy az ottani nyolc szavazókörből háromban még a 30 százalékot sem érte el. De nem igazán jött be a gödi trükközés sem: az ottani 16 szavazókörből is volt 6 olyan, ahol 30 százalék alatt maradt, igaz, legalább egy helyen összejött neki egy 38,4 százalékos támogatottság.