Az egyik leggazdagabb magyar, Jellinek Dániel szerint jó a Tisza gazdaságpolitikájának iránya

Támogatható a Tisza Párt gazdaságpolitikai iránya, ugyanakkor a részletszabályok minősége és mindenekelőtt a kiszámíthatóság lesz a döntő tényező abban, hogy ezek az elképzelések sikeresek lesznek-e – írta a HVG-n megjelent cikkében az egyik leggazdagabb magyar, a Tiborcz István üzlettársaként emlegetett Jellinek Dániel, az Indotek-csoport vezérigazgatója.

Jellinek helyes iránynak tartja a gazdaságpolitika elmozdulását az extenzív növekedésről a magasabb hozzáadott értékre és termelékenységre építő modell felé, különösen a kkv-szektorban. Ezt az uniós források és mesterséges intelligencia is támogathatja. Úgy látja, a kereskedelmi ingatlanpiacon és általában a befektetési környezetben a kiszámíthatóság hiánya a fő probléma: a gyakori állami beavatkozások visszafogják a beruházásokat. Ehelyett stabilabb, átláthatóbb szabályozásra és a piac közvetlen torzítása helyett inkább indirekt kkv-támogatási eszközökre lenne szükség, mert ez erősítené a befektetői bizalmat és a gazdaság hosszú távú működését.

A vagyonadóról azt írta:

„Egyetértek azzal az elvvel, hogy akinek nagyobb vagyona van, nagyobb arányban járuljon hozzá a közterhekhez. A Tisza Párt programjában megjelölt mérték (1 százalék), valamint a belépési küszöb (1 milliárd forint) első ránézésre arányosnak tűnik.”

Hangsúlyozta, hogy a részletszabályok kialakítása kulcsfontosságú lesz abból a szempontból, hogy az intézkedés valóban elérje a célját, és ne okozzon nem kívánt gazdasági mellékhatásokat. Szerinte nem mindegy például, hogy céges vagyon esetén a könyv szerinti érték vagy a piaci érték képezi az adóalapot, és különbséget kell tenni a holdingstruktúrák és az operatív vállalatok között is. Emellett komoly kockázatnak tartja, hogy egy rosszul kialakított rendszer tőke- és lakóhely-áthelyezésre ösztönözheti a vagyonos szereplőket.

Jellineket tavaly januárban költségvetési csalásért elítélték, a milliárdos beismerte a bűnösségét. Az ügy lényege, hogy az F. Zsolt Nagymester által vezetett bűnszervezettel összejátszva megkárosították a költségvetést, a hozzá köthető cégek valótlan tartalmú bűnszervezet által kiállított számlákat fogadtak be. A büntetőeljárásban eredetileg Jellinek 74 éves apját és munkatársát vádolták meg. A Nagymester bűnszervezetéről videót is készítettünk: