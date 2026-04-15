Hann: A Fidesz becsapta és átverte a saját szavazóit

„Hazudtak, hazudtak és hazudtak. Erre pedig a magyar társadalom beintett, és azt mondta, elég” – mondta a HVG-nek Hann Endre, a Medián igazgatója a Fideszről és a vasárnapi választás eredményéről. Szerinte a pártnak a saját szavazóival van elszámolni valója,

„akiket nem egyszerűen hamis illúziókba ringattak, hanem becsaptak és átvertek”.

A kampány során a Mediánt ért politikai támadásokról azt mondta, ezek nem elszigetelt esetek voltak, hanem a tudatosan felépített propaganda részei.

„Ennek egyetlen célja volt: így is fékezni próbálták az egyre nagyobb veszteségeket, a szavazótábor kemény magjának az elbizonytalanodását”

– fogalmazott.

A vádaskodások miatt bocsánatkérést nem vár el – a róla és az utólag meglehetősen pontosan bizonyuló méréseikről hazudozó fideszeseket egyenesen kiröhögtette –, de azt mondta: „Orbán vagy Gulyás esetében is inkább úgy fogalmaznék: kíváncsi vagyok, vajon kérnek-e bocsánatot. Bár ahogy elnézem, most kisebb gondjuk is nagyobb annál, hogy bocsánatot kérjenek tőlem. Nem is izgat.” Fontosabbnak tartja a szakmai visszajelzéseket, amik szerinte igazolják a munkájuk értékét.

Az interjúban a Medián vezetője azt is mondta, a választás előtti méréseik összességében nagyon pontosnak bizonyultak, különösen a Tisza és a Fidesz eredményei közti arány tekintetében, amit szinte hibahatáron belül jeleztek előre. Elismerte ugyanakkor, hogy a Mi Hazánk támogatottságát alulbecsülték, részben a részvétel hatásainak félreértése miatt, de ezt az egyetlen komolyabb hibának tartja az egyébként erős teljesítmény mellett. A kampány során még a visszavonulás is felmerült benne a támadások miatt, de most már inkább úgy látja, hogy van jövője a szakmai munkának és az együttműködésnek a független szereplők között.