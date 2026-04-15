Károly király nem találkozik Epstein áldozataival az amerikai útja során

III. Károly király és Kamilla királyné április végén hivatalos látogatásra utazik az Egyesült Államokba, de nem találkoznak Jeffrey Epstein áldozataival - erősítette meg egy forrás a Buckingham-palotából. Az Epstein-ügyben a hercegi címtől megfosztott András miatt a királyi család is erősen érintett. András a vádak szerint évekkel ezelőtt szexuális kapcsolatot létesített a még tinédzser Virginai Giuffrével, amit ő tagad, de peren kívül fizetett a nőnek. Idén viszont nyomozás indult ellene, mert titkos iratokat továbbított Epsteinnek. A király azt ígérte, segíti a rendőrséget. Egyébként Trump is kapcsolatban volt Epsteinnel, de egy ideje bizonygatja, hogy nem voltak valódi barátok.

Várhatóan viszont az út során Kamilla találkozik a családon belüli bántalmazás és a nők elleni erőszak ellen küzdő szervezetek képviselőivel néhány rendezvényen.

Az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok viszonya feszült, a többi között az iráni háború miatt. A palota forrásai szerint ő egyedülálló szerepet játszhat az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok közötti partnerség támogatásában, amely „sok elnökséget és természetesen sok uralkodást túlélt”. (Donald Trumpra ugyanis nagy hatást gyakorol a királyi család.)

A hivatalos program szerint a király és a királyné Washingtonba érkezik, ahol a király és Trump zárt körű megbeszélést tart, az elnök pedig állami vacsorát rendez a Fehér Házban. Ezen kívül kerti parti és ünnepélyes katonai parádé is lesz. A látogatás diplomáciai csúcspontja az lesz, mikor a király beszédet mond a Kongresszus előtt. Utána elmennek New Yorkba és Virginiába is. (BBC)

Kapcsolódó cikkek

A brit királyi családnak ez nem Epstein-ügy, hanem András-ügy

A Crown készítői álmodni sem mertek olyat, ami most megtörtént András herceggel. Az 1600-as évek óta nem történt hasonló a brit királyi családban: akkor kivégezték a bűnöst, most a legrosszabb esetben csak egy életfogytiglani szabadságvesztés lehet a vége.

Mészáros Juli
külföld

Károly király megszólalt az Epstein-ügyben: mindenben segíti a rendőrséget, ha a testvére ügyében nyomoznak

Most nem András állítólag szexuális bűnei kerültek célkeresztbe. Kereskedelmi megbízottként az elkészült titkos üzleti anyagokat azok kézhez kapása után 5 percen belül továbbküldte Epsteinnek.

Szily László
külföld

Trump tovább bizonygatja, hogy nem volt baráti viszonya Jeffrey Epsteinnel

Az amerikai elnök szerint ő sosem járt Epstein szigetén, ellentétben a korrupt demokratákkal és azok támogatóival.

Takács Lili
külföld