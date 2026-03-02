Andrew Mountbatten-Windsor, vagyis András exherceg az adófizetőkkel fizettette ki túlárazott utazási költségeit és az általa igénybe vett masszázsokat, amíg az Egyesült Királyság kereskedelmi megbízottjaként dolgozott. Ezek kifizetését a 2000-es évek elején egy akkori köztisztviselő megtagadta, felettesei azonban felülbírálták döntését. Egy már nyugdíjba vonult tisztviselő a BBC-nek azt mondta, András kereskedelmi megbízottként néha inkább hátráltatta, mint támogatta az Egyesült Királyság kereskedelmének fellendítését. Szerinte „tehernek tekintették” Andrást, aki „szakértőnek hitte magát, pedig nem volt az”.
Ez csak egy aprócska új infó a brit királyi család azon tagjáról, akit a 66. születésnapján, február 19-én tartóztattak le közhivatalban elkövetett visszaélés gyanújával, nem sokkal azután, hogy a rendőrség bejelentette, vizsgálják a volt herceg és a néhai szexuális bűnöző, Jeffrey Epstein közötti kapcsolatot, bizalmas anyagok, kormányzati információk esetleges megosztását.
A rendőrség az alábbi közleményt adta ki aznap:
„A nyomozás részeként ma letartóztattunk egy hatvanas éveiben járó férfit Norfolkból, közhivatalban elkövetett visszaélés gyanújával, és házkutatásokat végzünk Berkshire-ben és Norfolkban. A férfi jelenleg is rendőri őrizetben van. A nemzeti irányelveknek megfelelően nem hozzuk nyilvánosságra a letartóztatott férfi nevét. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az ügy jelenleg folyamatban van, ezért minden publikációval óvatosan kell eljárni.”
Bizalmas adatokat oszthatott meg Jeffrey Epsteinnel.
A rá ruházott kitüntetéseit sem fogja használni. András azért döntött így, mert az őt övező botrányok elvonják a figyelmet a királyi család munkájáról.
Az emberiség története során először ismerhet meg ilyen mélységben egy olyan ügyet, amihez hasonló talán már az ókori folyóvögyi kultúrákban is megesett. De a mezopotámiai polgárok nem láttak minden sarkon falfestményeket arról, ahogy II. Nabukodonozor főpecsétőre sátáni arccal megkötöz egy tizenegy évesnek kinéző lányt.
Mindeközben a rendőrség hétvégén is folytatja a kutatást Andrew Mountbatten-Windsor egykori windsori otthonában.
Virginia Giuffre 41 évesen vetett véget az életének.
Az amerikai igazságügyi minisztérium pénteken hozott nyilvánosságra 3 millió oldalnyi dokumentumot a szexuális visszaélések miatt elítélt, később öngyilkosságot elkövető Jeffrey Epstein ügyével kapcsolatos nyomozati anyagból.