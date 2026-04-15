Közmédia: A közmédiában fenyegette a közmédiát Magyar Péter

Híradóblokkban számolt be az M1 Magyar Péter szerda reggeli közmédiás interjúiról. A tévé az interjún belül is azokat a részleteket emelte ki, amikben Magyar a közmédia függetlenségének visszaállításáról beszélt:

„A közmédiában fenyegette a közmédiát Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke megismételte, hogy a kormányalakítás utáni egyik első lépés az lesz, hogy felfüggesztik a közmédia hírszolgáltatását” – mondta a hírmondó, hozzátéve, hogy Magyar szerint mindezt nem személyes sértettségből tervezi. A híradó szerint a közmédia Magyart kérdező műsorvezetői cáfolták a Tisza-elnök állítását, miszerint 2024 óta nem hívták a közmédiába.

A Kossuth-rádiós és az M1-es interjúról ebben a cikkben írtunk bővebben. Mellesleg a közmédia folyosóján Magyar Péter tapsot kapott ottani dolgozóktól, és olyan vezetést ígért, akik törvényesen járnak majd el – hozzátette, hogy az átmenet elején „kis turbulenciára” is számítani kell.

A Telex tudósítója az MTVA Kunigunda utcai központjánál kérdezett az épületből távozókat, akik szerint Németh Zsolt, a köztévé csatornaigazgatója állománygyűlésen arról beszélt, hogy a maradék egy hónapban” már semmi nem fog változni, aki „nem tudja magában tartani az eredményekkel kapcsolatos érzéseit”, erre a hónapra szabadságra mehet, vagy dolgozhat csökkentett üzemmódban.