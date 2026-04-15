Tapsot kapott a közmédia folyosóján Magyar Péter

A rendszerváltást mutatja, hogy a közmédiában kezdte a reggelét Magyar Péter. Az MTVA az elmúlt két évben mindent megtett a Fidesz győzelméért és Magyar lejáratására, a Tisza elnöke nem is kapott lehetőséget a kampányban a szereplésre. Magyar már a kampányban megígérte, hogy teljesen átalakítja a propagandaüzemet. Adott rádióinterjút is, aztán a tévéstúdióba is beült. Ahogy az várható volt, ebből történelmi pillanat lett, tényleg érdemes meghallgatni és megnézni.

A stúdióból távozva Magyart közmédiás munkatársak vártak az előtérben. Az MTVA egyik dolgozójának a videójából, amit a Telex talált meg, az derült ki, hogy Magyar tapsot kapott. A leendő miniszterelnök megállt és egy rövid beszédet is tartott, azokat megszólítva, akik „nem jókedvűkből" dolgoztak a közmédiában.

„Tudom, hogy nagyon sokan vannak ilyenek, nagyon sok üzenetet kaptunk innen bentről. Sajnálom is néha önöket, hogy ilyen helyzetbe kell lenni, de azt tudom mondani, hogy ennek rövidesen vége lesz, és olyan vezetése lesz a közmédiának és úgy általában az állami szerveknek, amilyet a magyar emberek megérdemelnek, amelyek a magyar törvényeket betartják” - mondta Magyar, jelezve, hogy ugyan lesz egy kis turbulencia az átmenetben, de addig is vigyázzanak magukra és tartsanak ki.