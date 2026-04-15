Magyar Péter a Sándor-palota teraszán egy Scorsese-gesztussal üzent az egy terasszal arrébb olvasgató Orbánnak

Sulyok Tamás köztársasági elnök szerda reggel 10 órakor elsőként Magyar Péter megválasztott miniszterelnököt fogadta, majd sorban a parlamentbe bejutó pártok vezetőit: Orbán Viktorral és Semjén Zsolttal, valamint Toroczkai Lászlóval, a Mi Hazánk elnökével egyeztetett.

Miközben Sulyok körbevezette a hivatalában, kint és bent egyaránt, Magyar a Sándor-palota teraszáról észrevette, hogy átellenben, a Karmelita kolostor teraszán Orbán Viktor, a leköszönő miniszterelnök járkál fel-alá.

Bár a még május elejéig hivatalban lévő kormányfő erre nem figyelt fel, Magyar a tőle megszokott módon az internetkultúra egy klasszikusával üzent: mindkét kezét felemelve, Orbán felé tekintgetve annyit mondott: „abszolút filmszínház”.

Ha valaki nem ismerné: ezzel a gesztussal a leendő miniszterelnök Martin Scorsese amerikai filmrendező egyik fotóját idézte meg, amelyet 2020-ban Philip Montgomery készített a The New York Times számára. A képen a rendező felemelt kézzel látható egy egyszerű háttér előtt, erős, drámai megvilágításban.

A fotó később „Absolute Cinema” reakcióképként terjedt el az interneten, amit a felhasználók akkor vetnek be, ha valamit kiemelkedően erős filmes élményként értékelnek. Magyar posztjában hasonlóan fogalmazott: „Az élet a legnagyobb rendező.”