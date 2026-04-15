Magyar Péter telefonon egyeztetett Netanjahuval, és meghívta az 56-os forradalom megemlékezésére

„Benjamin Netanjahu miniszterelnök és Magyar Péter, Magyarország megválasztott miniszterelnöke ma szívélyes, bemutatkozó telefonbeszélgetést folytattak” – írta közleményében az izraeli miniszterelnöki hivatal.

Eszerint Magyar Péter kijelentette, hogy fenn kívánja tartani a Magyarország és Izrael közötti szoros kapcsolatokat, és meghívta Netanjahut az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésre.

Ez a meghívás annak fényében érdekes, hogy Magyar ígérete szerint kezdeményezni fogják Magyarország visszavételét a Nemzetközi Büntetőbíróságba, ami letartóztatási parancsot adott ki Netanjahu ellen.

Az izraeli miniszterelnök elfogadta a meghívást, és egyben meghívta Magyar Pétert egy kormányközi találkozóra Jeruzsálembe.

„Netanjahu továbbá kifejezte meggyőződését, hogy a leköszönő Orbán Viktor miniszterelnökkel ápolt jó kapcsolatok Magyar Péter hivatali ideje alatt is fennmaradnak” – írta a közlemény, ahogy azt is, hogy a „külügyminisztereik hamarosan találkoznak, hogy megvitassák az Izrael és Magyarország közötti szoros kapcsolatok további erősítését”.