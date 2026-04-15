Nőtt az antiszemita incidensek száma a nyugati országokban

Tavaly 20 zsidót gyilkoltak meg négy különböző antiszemita támadásban, az elmúlt 30 évben ez a legmagasabb szám – derült ki a Tel-Avivi Egyetem tanulmányából.

A legsúlyosabb támadás Sydney-ben történt, ahol a hanuka ünnep résztvevőit támadták meg. A támadásban a zsidó közösség 15 tagja vesztette életét.

Sydney-ben emlékeznek az áldozatokra Fotó: SAEED KHAN/AFP

A tanulmány szerint az antiszemita incidensek száma minden nyugati országban magasabb volt, mint 2022-ben, a gázai háború kitörése előtt. Külön kiemelték, hogy New Yorkban és az Egyesült Királyságban a háború végére – a várttal ellentétben – nőtt az antiszemita incidensek száma.

Az Egyesült Királyságban az incidensek száma a 2024-es 3556-ról 3700-ra emelkedett, és volt halálos gázolás és késes támadás is. Az Egyesült Államokban pedig az izraeli nagykövetség két alkalmazottját ölték meg egy lövöldözéses támadásban, majd egy férfi lángszóróval és Molotov-koktéllal támadott meg egy coloradói tüntetést, amelyet a Gázában fogva tartott izraeli túszok miatt szerveztek.

Németországban viszont csökkent az incidensek száma 2024 és 2025 között, viszont magasabb volt a szint a 2022-esnél. (CNN)