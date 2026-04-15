Óriásit bukott, 28 százalékos középpárttá zsugorodott a Fidesz Budapesten

A 2010-es országgyűlési választáson hatalmasat tarolt a Fidesz Budapesten is: a 32 egyéni választókerületből elvittek 30-at, listán 46,3 százalékot szereztek. Ez kevesebb volt, mint az országos átlaguk, de ilyen jól parlamenti választáson még soha nem szerepeltek a fővárosban.
Azóta se.
Utána hullámzott a támogatottságuk, az EP-választás többször is javított a képen. Az utolsó négy év viszont zuhanórepülésben telt, és a NER végére eljutottak oda, hogy 28,7 százalékos párt lettek Budapesten.
Ez volt a legrosszabb listás eredményük az országban most, ami abból a szempontból nem meglepő, hogy a fővárosban mindig alulteljesített a Fidesz.
Budapest közgyűlése az egyetlen magyarországi köztestület, amelyben a Tisza már jelen van. A párt nem sokkal a megalakulása után saját magát dobta bele a mélyvízbe, gyűjtött össze és küldött be kezdő politikusokat a fővárosba, ráadásul rögtön annyit, amennyivel már érdemben bele tudtak szólni a működésbe. Megnéztük az elmúlt másfél évük mérlegét.