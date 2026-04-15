Titkosszolgálatokhoz kötődő orosz diplomatát fogadott Kubatov Gábor fia a Külügyminisztériumban

Bár Sulyok Tamás jelezte, hogy Magyar Pétert fogja felkérni kormányalakításra, a Külügyminisztériumban az átmeneti időszakban sem áll meg a munka. Szerdán például az orosz nagykövetség diplomatáit fogadta Kubatov Marcell főosztályvezető, Kubatov Gábor Fidesz-pártigazgató fia.

A 444 birtokába került külügyminisztériumi körözvény szerint Kubatov Irina Serkova (Szerkova) II. o. titkárt és Pavel Tsvetov (Cvetov) I. o. titkárt fogadta, a dokumentum alapján az orosz fél kezdeményezésére. (Mindkét diplomata megtalálható a külügyminisztériumi listán.)

Körözvény a Külgazdasági- és Külügyminisztériumban a diplomáciai látogatásokról
Fotó: 444

Márciusban a HVG írta meg, hogy Kubatov Gábor középső fia, Kubatov Marcell több éve a Szijjártó Péter vezette KKM-nél dolgozik. Kubatov Marcell még 2022 előtt került Ausztriába, ahol az EBESZ, az ENSZ és más bécsi székhelyű nemzetközi szervezetek mellett működő magyar állandó képviselet III. osztályú, beosztott diplomatájaként dolgozott, követségi titkárként az EBESZ-ügyekért felelt. Jelenleg a nemzetközi szervezetek főosztályát vezeti a Külgazdasági- és Külügyminisztériumban. Apja, Kubatov Gábor nemrég egy Mandiner-podcastban beszélt a külügyes fiával közös dilemmájáról, hogy hova engedje el a fiát úgy külszolgálatra, hogy „ott nem lesznek ilyen muszlim és szerb klánok, akik egyébként agyonverik a többieket”.

Információink szerint ő fogadta a KKM Nagy Imre téri épületében az orosz nagykövetség két diplomatáját. A belső dokumentumban jelzett időben, szerdán délután két órakor valóban bement a Nagy Imre téri minisztériumi épületbe egy kosztümös nő és egy öltönyös férfi, akik a tér sarkán parkoltak orosz diplomata rendszámú autójukkal.

Orosz diplomaták érkeznek a KKM-be 2026. április 15-én
Fotó: Németh Dániel/444

