Újabb nagy, literenként 24 forintos dízeláresést jelentett be a Mol

A Mol csütörtökön literenként 24 forinttal csökkenti a gázolaj, 8 forinttal a 95-ös benzin nagykereskedelmi árát, írja a Holtankoljak.hu. A piaci árak persze ezután is bőven a hatóságilag szabályozott, úgynevezett védett árak fölött lesznek.

A mostani átlagos piaci árak és a nagykereskedelmi árak holnapi csökkentés alapján az várható, hogy a gázolaj 747 forintba kerül azoknak, akik nem magyar rendszámos autóba tankolnak, míg a benzinár 678 forint lesz (feltéve, hogy a kutak a teljes nagykerár-csökkentést érvényesítik a kiskereskedelmi árakban).

Ha a mostani piaci árváltozás hatásaival a magyar autósok nem is találkoznak, a Mol minden nagykereskedelmi árról szóló döntésének egyre nagyobb a jelentősége, ahol közeledik május 1-je. A védett árak jelenlegi rendszere ugyanis addig érvényes, és ha a távozó kormány nem hosszabbítja meg ezt az árszabályozást – a 444-nek adott interjúban a Raiffeisen elemzője, Török Zoltán azt jósolta, hogy nem fogja –, akkor bő két hét múlva, a május 1-jei hosszú hétvégén már piaci áron fogunk tankolni. A védett áras rendszer fenntarthatatlanságáról itt írtunk bővebben.