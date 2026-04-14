Fenntarthatatlan a védett üzemanyagár, és minél tovább marad velünk, annál nagyobb problémákkal kell szembenézni

A kereskedők, de még egyes fogyasztók is lehetőségeikhez képest felhalmozhatták, készletezhették az üzemanyagot, ezért csökkenhetett egy 31 napos hónap alatt 47 nappal Magyarország stratégiai olajtartaléka – vélik a 444-nek nyilatkozó szakértők.

Mint arról mi is beszámoltunk, a választás után egy nappal a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség közzétette, mennyi tartalékkal is rendelkezik az ország. A magyar kormány a Barátság kőolajvezeték leállása, majd a Hormuzi-szorost is érintő iráni háború miatt döntött ugyanis a tartalékok felszabadításáról március elején. Akkori hírek szerint 90 napra elegendő tartalékkal rendelkezett az ország, csakhogy nem indult újra a Barátság kőolajvezeték, és a Hormuzi-szoros pedig ma már amerikai blokád alá került. Tehát semmivel nem lett jobbak a körülmények. A szövetség hétfői tájékoztatása szerint már csupán 44 napnyi tartalékkal rendelkezik az ország, miután márciusban gyakorlatilag feleződött az olajtartalék. A legnagyobb visszaesés azonban a finomított termékeknél látszik: a gázolajkészlet február végén még 534,8 ezer tonna volt, március végére viszont 143,8 ezer tonnára esett, a benziné pedig 269,3 ezerről 54,8 ezer tonnára csökkent.

Eddig ugyan még a szakértők nem láttak arra utaló jeleket, hogy a szövetség visszapótolt volna valamennyit a felszabadított készletekből, egy friss közleményük szerint azonban ez folyamatosan történik. Erre egy múlt hónap végén megjelent kormányrendelet kötelezte őket.

„A szövetség 2026. április 13-ig motorbenzinből 54,5 millió literes, motorikus gázolajból pedig 131,4 millió literes mennyiséget pótolt vissza. A biztonsági készletek jelenlegi mennyisége ezzel már 53 napnyi nettó importnak felel meg. A visszapótlás a továbbiakban is folyamatosan zajlik”, írják közleményükben.

Mindeközben az üzemanyagok ára április 10-e óta folyamatosan csökken: mára a március 21-ei szintnél tart. A gázolaj literje 61, a benziné pedig 24 forinttal lett olcsóbb.

Időnként viszont egyes benzinkutakon már találkozhattak azzal a vásárlók, hogy nem érhető el a védett áras üzemanyag. Bár elsőre sokan láthatnak ebben valamiféle összeesküvést, miszerint a benzinkutasok döntése ez, hogy elkerüljék, csökkentsék a veszteségeiket, a gyakorlatban csupán logisztikai okai vannak ennek. Minden attól függ, hogy a nagykereskedőknél éppen mennyi van a védett áras termékből.

A kereskedők ugyanis részben a meglévő készleteiket, részben pedig a felszabadított tartalékokat tudják továbbértékesíteni, emellett nyilván importból is tölthetnék a készleteiket, de a fent már említett problémák – Barátság kőolajvezeték és az iráni háború –, valamint a hazai védett ár miatt nem éri meg Magyarországra üzemanyagot behozni. A gázolajból korlátozott mennyiség áll rendelkezésre a világpiacon, a benzin esetében rugalmasabbak a lehetőségek.

Ha átmenetileg kifut a védett áras készlet, akkor nem tudnak a kutak sem védett áras terméket árulni. Éppen ezért szinte lehetetlen is megmondani, hogy éppen hány kúton nem érhető el védett áras üzemanyag, hiszen napról napra változik a szállítások függvényében – magyarázta a 444-nek Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője.

A stratégiai olajtartalék meglepően nagy csökkenését Egri azzal magyarázta, hogy a nagykereskedők csak úgy érezték jelen helyzetben biztonságban magukat, ha a lehető legtöbb mennyiséget tárolták ki a készletekből, hogy inkább a saját tárolójukban legyen.

