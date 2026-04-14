Zelenszkij április végéig újraindítaná a Barátság kőolajvezetéket

A Barátság kőolajvezetéket április végére megjavíthatják és üzembe állíthatják, közölte Volodimir Zelenszkij Berlinben a Politico híre szerint. Az ukrán elnök Friedrich Merz kancellárral tartott közös sajtótájékoztatót, ahol kifejtette: a vezeték javítását addigra teljes mértékben nem tudják befejezni, de alkalmas lesz arra, hogy továbbítsa az orosz olajat Magyarország felé.

A politikus mindeközben arra számít, hogy Magyarország feloldja a vétót, ami akadályozza, hogy az Európai Unió átutalja a 90 milliárd eurós hitelt, ami elengedhetetlen az ukrán állam további működtetéséhez. Azt mondta: „Úgy gondoljuk, mindez egybeesik az Európai Unió tagállamainak, különösen Magyarországnak az egyéb kötelezettségvállalásaival.”

Volodimir Zelenszkij és Friedrich Merz Berlinben, 2026. április 14-én Fotó: TOBIAS SCHWARZ/AFP

A vezeték januárban sérült meg egy orosz drón- és rakétatámadásban, ám az, hogy az olajszállítás teljes egészében leállt, csak hetekkel később derült ki. Az Orbán-kormány ezután úgy döntött, annak ellenére sem támogatja a 90 milliárdos hitelnyújtást, hogy Magyarországnak nem kell részt vállalnia a felvételéből, és hogy korábban hozzájárult ehhez. A magyar fél a választási kampány során végig azt állította, a Barátság rég üzemképes, és Zelenszkij politikai okokból nem hajlandó megnyitni az „olajcsapot”.

Magyar Péter az ügyről most azt mondta, nem fogják blokkolni a hitelt, miután annak felvételéből Magyarországnak nem kell részt vállalnia.

Friedrich Merz Berlinben kijelentette, a lehető leghamarabb át kell utalni Ukrajnának a szóban forgó összeget. (Politico)