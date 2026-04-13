Az Egyesült Államok ma délután négy órától vonja blokád alá a Hormuzi-szorost

Ahogy megírtuk, miután megszakadtak a pakisztáni béketárgyalások Irán és az Egyesült Államok között, Donald Trump rászabadult a közösségi médiára, ahol a tőle megszokott stílusú, hosszú posztokon keresztül értekezett a tárgyalásokról és a Hormuzi-szorosról.Azóta az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága posztjából kiderült, hogy a blokád keleti parti idő szerint hétfő reggel 10 órakor (magyar idő szerint délután 4-kor) lép hatályba.A blokádot „minden nemzet hajói ellen pártatlanul fogják alkalmazni, amelyek iráni kikötőkbe vagy part menti területekre érkeznek, illetve onnan indulnak” – közölte a Központi Parancsnokság, hozzátéve, hogy nem fogják korlátozni a Hormuzi-szoroson át nem iráni kikötőkbe tartó, illetve onnan induló hajók szabad hajózását.
Vasárnap reggeli, Fox Newsnak adott interjújában Trump kijelentette, hogy számos ország segítségére számít a blokádban, amelyet a venezuelai olajszállító hajók forgalmát megakadályozó amerikai művelethez hasonlított.
A blokád rövid távon a háború által kiváltott globális energiaválság súlyosbodásával járhat, ha megállítja az teljes teherforgalmat a Hormuzi-szoroson keresztül. Trump elismerte, hogy az olaj és a gáz ára az Egyesült Államokban egy ideig tovább emelkedhet, egyes kutatók szerint az olajár hordónként akár 5–10 dollárral is. A blokád következtében becslések szerint napi 2 millió hordó olaj tűnhet el a piacról, miközben az iráni háború miatt már eddig is napi körülbelül 10 millió hordóval csökkent a kínálat.
Bár a blokád mindenképp Iránnak okozná a legnagyobb gazdasági károkat, a lépés a világ többi részét is súlyosan érintheti, különösen az ázsiai országokat, amelyek nagymértékben függnek a Perzsa-öbölből szállított olajtól, gáztól, petrolkémiai termékektől és egyéb alapvető árucikkektől.
Az iráni Forradalmi Gárda mindeközben arra figyelmeztetett, hogy „a Hormuzi-szoroshoz közeledő hadihajók megközelítése a fegyverszünet megsértésének minősül”. (Guardian, Washington Post)
Olajsokk, teljesen felbolydult piacok élelmezési válság. A világ legfontosabb kereskedelmi útvonalának kiesése hatalmas zűrzavart okoz mindenhol, és az amerikai kormánynak szemmel láthatólag fogalma sincs, hogy mit kezdjen ezzel.
J.D. Vance szerint ez sokkal rosszabb hír Iránnak, mint az Egyesült Államoknak.