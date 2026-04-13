Az Egyesült Államok ma délután négy órától vonja blokád alá a Hormuzi-szorost

Ahogy megírtuk, miután megszakadtak a pakisztáni béketárgyalások Irán és az Egyesült Államok között, Donald Trump rászabadult a közösségi médiára, ahol a tőle megszokott stílusú, hosszú posztokon keresztül értekezett a tárgyalásokról és a Hormuzi-szorosról. Azóta az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága posztjából kiderült, hogy a blokád keleti parti idő szerint hétfő reggel 10 órakor (magyar idő szerint délután 4-kor) lép hatályba. A blokádot „minden nemzet hajói ellen pártatlanul fogják alkalmazni, amelyek iráni kikötőkbe vagy part menti területekre érkeznek, illetve onnan indulnak” – közölte a Központi Parancsnokság, hozzátéve, hogy nem fogják korlátozni a Hormuzi-szoroson át nem iráni kikötőkbe tartó, illetve onnan induló hajók szabad hajózását.

Vasárnap reggeli, Fox Newsnak adott interjújában Trump kijelentette, hogy számos ország segítségére számít a blokádban, amelyet a venezuelai olajszállító hajók forgalmát megakadályozó amerikai művelethez hasonlított.

Fotó: ALEX BRANDON/AFP

A blokád rövid távon a háború által kiváltott globális energiaválság súlyosbodásával járhat, ha megállítja az teljes teherforgalmat a Hormuzi-szoroson keresztül. Trump elismerte, hogy az olaj és a gáz ára az Egyesült Államokban egy ideig tovább emelkedhet, egyes kutatók szerint az olajár hordónként akár 5–10 dollárral is. A blokád következtében becslések szerint napi 2 millió hordó olaj tűnhet el a piacról, miközben az iráni háború miatt már eddig is napi körülbelül 10 millió hordóval csökkent a kínálat.

Bár a blokád mindenképp Iránnak okozná a legnagyobb gazdasági károkat, a lépés a világ többi részét is súlyosan érintheti, különösen az ázsiai országokat, amelyek nagymértékben függnek a Perzsa-öbölből szállított olajtól, gáztól, petrolkémiai termékektől és egyéb alapvető árucikkektől.

Az iráni Forradalmi Gárda mindeközben arra figyelmeztetett, hogy „a Hormuzi-szoroshoz közeledő hadihajók megközelítése a fegyverszünet megsértésének minősül”. (Guardian, Washington Post)