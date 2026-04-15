Válasz Online: Már tárgyal Brüsszellel a Tisza az elakadt uniós pénzekről, de szorít az idő

A Tisza szakértői már másfél éve dolgoznak a háttérben azon, hogyan lehetne hazahozni az uniós pénzeket – írja a Válasz Online brüsszeli és hazai forrásokra hivatkozva. A lap szerint az előkészítés már ott tart, hogy csütörtökön magas szintű brüsszeli delegáció érkezik Budapestre tárgyalni a Tisza Párt szakembereivel. Ugyanaz a csapat jön, amely az elmúlt években hiába próbált megállapodásra jutni Bóka János EU-ügyi miniszterrel.
A cikk részletesen levezeti, hogy ha a leköszönő kormány nem bonyolódik elhúzódó konfliktusokba Brüsszellel, az elmúlt években minden korábbinál több uniós forrás érkezhetett volna Magyarországra. Most viszont már szorít az idő: a befagyasztott pénzek egy részét még idén le kell hívni, különben végleg elvesznek.
Az uniós források elmaradásának fő oka, hogy a magyar kormány ugyan 2022-ben hivatalosan elfogadta a pénzek lehívásához szükséges feltételeket – köztük a korrupcióellenes intézkedéseket, az átláthatóság erősítését, valamint az igazságszolgáltatás és az egyetemek függetlenségének biztosítását –, de ezek teljesítését csak részben vitte végig. A 2023 végéig elfogadott törvényekkel és kisebb átalakításokkal sikerült hozzáférni mintegy 12 milliárd euróhoz, de a további, kulcsfontosságú reformok elmaradtak.
2024 elején a folyamat gyakorlatilag leállt: a kormány nem hajtotta végre a még hiányzó intézkedéseket, így a források jelentős része továbbra is befagyasztva maradt. Ez különösen a helyreállítási alapot (RRF) érinti, amelyből több mint 10 milliárd euró járna Magyarországnak, ebből 6,5 milliárd vissza nem térítendő támogatás. Ehhez a kerethez azonban az ország egyáltalán nem fért hozzá, mert a szükséges feltételek teljesítése nem történt meg.
A forráskiesést a kormány más módon próbálta kezelni: a hiányzó uniós pénzeket részben piaci hitelekből, részben költségvetési forrásokból pótolta, miközben a Brüsszellel folytatott tárgyalások háttérbe szorultak. Ennek gazdasági következményei is voltak: nőtt az államadósság, megtorpant a növekedés, és a beruházások volumene 2022 és 2025 között jelentősen visszaesett.
A lap kiemeli, hogy a 2020-as évek első felében a szokásosnál jóval nagyobb uniós forrás állt volna rendelkezésre, részben a járvány utáni helyreállítási alap miatt. Ezeknek a pénzeknek egy részét még 2026 végéig le kell hívni, különben végleg elvesznek.
Az új kormánynak az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez rövid időn belül részletes tervet kell benyújtania az Európai Bizottságnak a pénzek felhasználásáról. Emellett teljesítenie kell a még hiányzó jogállamisági feltételeket – amelyek nemcsak a helyreállítási alapot, hanem a kohéziós források egy részét is blokkolják –, és azt is igazolnia kell, hogy a már elköltött pénzek egy része valóban eredményesen hasznosult.
A folyamat azért nem teljesen a nulláról indul, mert egy, a Tisza mellett dolgozó szakértői csapat már másfél éve készíti elő a szükséges lépéseket.
Pénzügyi, jogi és diplomáciai tapasztalattal rendelkező szakemberek feltérképezték a konkrét uniós elvárásokat, és azt is, hogyan lehet ezeknek megfelelni. A korábbi kormány intézkedései sok esetben csak részleges megoldást jelentettek – például az állami költések átláthatóságát szolgáló rendszer ugyan létrejött, de nem teljes körű, nehezen kereshető és több fontos szereplőre nem terjed ki, ezért a Bizottság nem fogadta el.
A teljes reformcsomag rövid idő alatt már nem pótolható, de kompromisszumos megoldás elképzelhető: ha az új kormány hiteles tervet mutat be, és jogszabályban garantálja a változtatásokat, a Bizottság rugalmasabb lehet.
Ursula von der Leyen és Magyar Péter a vasárnapi gratuláció után kedden ismét telefonon egyeztetett, a lap értesülései szerint a megbeszélés után mindkét fél bizakodóan nyilatkozott.
A pénzek lehívásához ugyanakkor nemcsak a felhasználási terveket kell bemutatni, hanem azt is, hogy azok hogyan illeszkednek az uniós célokhoz. Ennek érdekében több technikai megoldás is szóba kerülhet. Az egyik, hogy a korábban már elindított, részben hazai forrásból finanszírozott beruházásokat utólag uniós forrásból számolják el, illetve a már átcímkézett projekteket visszavezessék a helyreállítási alap alá. Emellett lehetőség van arra is, hogy a forrásokat ne közvetlen beruházásokra, hanem pénzügyi eszközökön keresztül használják fel.
A kormány korábban már vizsgálta ezeket a lehetőségeket, de végül nem nyújtott be részletes, elfogadható tervet Brüsszelnek. Szakértői becslések szerint ugyanakkor még így is elérhető lehet a helyreállítási alap forrásainak mintegy kétharmada, nagyjából 6,5 milliárd euró. Ha ez sikerül, a későbbi években a jelenleg befagyasztott kohéziós források egy része is megnyílhat, mivel a két keret feltételrendszere szorosan összekapcsolódik.
Gyakran hozzák fel példaként, hogy a 2023 végén hivatalba lépő lengyel kormány gyorsan hozzájutott a befagyasztott uniós forrásokhoz, csakhogy a két helyzet jogi értelemben nem összehasonlítható. Lengyelországgal szemben nem alkalmazták a feltételességi mechanizmust, csak egy egyszerűbb, úgynevezett horizontális feltételt kellett teljesíteniük, így elég volt egy, a bírák feletti politikai felügyeletet ellátó testület megszüntetése.
Magyarország esetében ezzel szemben jóval összetettebb követelményrendszerről van szó, amely több területet érint az alapítványi egyetemektől a közbeszerzésekig.
A befagyasztások oka sem az Ukrajnával kapcsolatos vita: az erről szóló uniós szabályozást már 2021 decemberében elfogadták, az intézkedések pedig a korrupciós kockázatok miatt léptek életbe. A magyar kormány ugyan 2025-ben megvétózta az Ukrajnának szánt közös hitelt, de korábban – több tagállammal együtt – elérte, hogy annak költségeihez ne kelljen hozzájárulnia.
Magyar Péter jelezte: ezt az álláspontot az új kormány is fenntartaná, vagyis Magyarország nem fizetne be a hitelbe, ugyanakkor nem akadályozná a többi tagállam finanszírozását. Ez összhangban van azzal a korábbi megállapodással, amelyet Orbán Viktor kormánya vállalt. Miután a magyar kormány később mégis blokkolta a döntést, több uniós vezető szerint megsértette az uniós jogot.
A jelenlegi helyzet alapján az uniós forrásokhoz való hozzáférés elsősorban nem geopolitikai kérdés, hanem a jogállamisági és korrupcióellenes feltételek teljesítésén múlik: a tárgyalások során ezek teljesítésére kellett ígéretet tenni.