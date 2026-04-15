Vitályos Eszter a Kormányinfóról: Nem lesz

Két timeline találkozott össze a Budai Vár alig 50 méteres szakaszán: miközben Magyar Péter Sulyok Tamás köztársasági elnökkel találkozott, és sajtótájékoztatót tartott a Sándor-palotában, addig a leköszönő kormány tagjai kormányülésre gyűltek össze a Karmelita kolostorban.

Az ülésről szállingózó résztvevők közül a Telexnek Vitályos Esztert, volt kormányszóvivőt sikerült megszólaltatnia, aki a többiektől eltérően nem fekete transzporterrel, hanem gyalog távozott a helyszínről. Ettől függetlenül a jól ismert „telefonálós” trükköt vetette be. Fábián Tamás és közte ez a rövid párbeszéd zajlott le:

– Lesz kormányinfó?

– Elnézést, telefonálok.

– De lesz kormányinfó? Ez azért közérdek… Nem lesz kormányinfó?

– Nem lesz, de Gulyás Gergely majd tájékoztatja Önöket. Most telefonálok. Legyenek kedvesek...

Annyi baj legyen: a választás előtti utolsó Kormányinfón a 444 zsinórban harmadszor sem kérdezhetett, miközben az általános gyakorlat szerint a független sajtó jó esetben csak pár percet kapott a rendezvény legvégén. Most ennek (is) vége lesz.