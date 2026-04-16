Magyar fogadja Hernádi Zsoltot, és elvárja, hogy a Mol ne fizesse ki a 25 milliárdos osztalékot az MCC-nek

Csütörtök kora délután posztolt arról Magyar Péter leendő miniszterelnök, hogy a nap folyamán találkozni fog Hernádi Zsolt Mol-vezérrel, akitől tájékoztatást kért a magyarországi üzemanyagellátás-biztonságáról.

Rövid posztjában Magyar kitért arra is, hogy elvárja, hogy

„a MOL ne fizesse ki a 25 milliárdos osztalékot az MCC-nek.”

Hosszabban is írtunk arról, hogy két nappal a választások előtt tartotta meg éves közgyűlését a Mol, ahol óriási osztalékkifizetésről döntöttek: a Hernádi Zsolt által vezetett energiavállalat 241 milliárd forint osztalékot ad a részvényeseinek, és mivel évekkel korábban a NER-es káderképző kapta meg a vállalat részvényeinek tíz százalékát, ők is kapnának elvben 25 milliárd forintot.

A vállalat amúgy tavalyi nyereségének több mint a 90 százalékát, 261 milliárd forintot fizetett ki osztalékként, és mint cikkünkben írtuk, ez szignifikánsan több annál, mint amennyiből a Mol befejezhetné a diverzifikálást, hogy Magyarország technikailag leválhasson az orosz olajról, ahogy azt korábban például már a csehek is megtették.