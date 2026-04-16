Nem bízott a Fideszben, letesztelte a rendszert, hogy megérkezik-e a szavazata Skóciából

Nem bíztam a Fideszben, kíváncsi voltam, hogy eljut-e a szavazatom Magyarországra - indokolta lapunknak a Skóciában élő Szilágyi Gábor, hogy miért tesztelte le a külképviseleti szavazórendszert. A kísérlete abból állt, hogy vasárnap Edinburgh-ben jeladót tett a szavazólapját tartalmazó borítékba. Semmi extra, gombelemes, kicsi eszköz, sok helyen lehet kapni. Az ötletet a Kutyapárttól kapta, ők a sokadik nemzeti konzultációnál próbálták ki a nyomkövetőt.

Naponta egyszer kapott jelet, a szavazata két napig Edinburgh-ben volt, aztán ugyancsak két napig Londonban, most pedig megérkezett Budapestre.

A borítékot egyébként gyanúsnak találták a Nemzeti Választási Iroda Hengermalom úti telephelyén, ahol a Teéex híre szerint tűzszerészek vizsgálták át a beérkező urnákat. Itt fedezték fel a nyomkövetőt, az ezt tartalmazó urnát további vizsgálatokra elkülönítettek.

Ha egy nyomkövetőst találtak, az az enyém volt - mondta Szilágyi, hozzátéve: rossz szándék nem volt benne, a rendszert akarta csak tesztelni. Így, hogy vélhetően idő előtt felbontják a borítékját, elveszhet a szavazata. Erre úgy reagált: most már mindegy, a kétharmad megvan.