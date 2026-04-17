Honnan jött az a Gen Z áradat, akiket a rendszerbontó nagykoncerten és a választási népünnepélyen láttunk?

Kis túlzással, de akkor szembesültem először azzal, hogy mennyi Z Generációs fiatal - ráadásul változást akaró fiatal - van Budapesten, amikor a választás előtt két nappal megláttam a tömeg összetételét a rendszerbontó nagykoncerten. Én is csak éppen csúszok ki a Z generációból, hogy a 2010-es évekbe révedő Milleniálokat képviseljem, de azon a napon rettentő öregnek éreztem magam a tömegben állva. Pedig igencsak hátul, szinte a Kodály-köröndnél álltam, ahol a magunkfajta „idősek" nem akartak már tovább túródni. A koncertet balomon Jámbor Andrással hallgattam, a jobbomon pedig egy idős bácsival, aki karba font kézzel, rendíthetetlen arccal, testhelyzetet egyszer sem változtatva állt órákon keresztül és nézte a kivetítőt, amelyen olyan előadók adtak elő, akiknek valószínűleg több mint a feléről életében nem hallott.



Ez volt az első alkalom, amikor már nem csak a közvélemény-kutatásokból szembesültem azzal, hogy milyen sok alig múlt 18 éves támogatja a rendszerváltást. A fideszesek már a két évvel korábbi influenszertüntetést is úgy magyarázták, hogy a fiatalok nagy része csak az ingyen buli miatt ment ki. A rendszerbontó nagykoncerten viszont elképzelhetetlen lett volna, hogy abban a hangulatban állnak olyan fideszes fiatalok, akik csak bulizni jöttek. A választás napjára már eloszlott minden kétely: ugyanilyen fiatalok ugyanekkora számban lepték el az utcákat a Tisza Párt győzelmét ünnepelve.

Azt persze végig lehetett tudni, például a Medián felméréseiből is, hogy a 18 és 30 évesek körében a legnépszerűbb a Tisza Párt. Március elején már az ebben a korosztályban megkérdezettek 67 százaléka mondta azt, hogy Magyar Péter pártjára szavazna, míg a 30-39 éves korosztálynak az 58 százaléka. A párt aktivistái között is jelen voltak a fiatalok, akikkel mi is interjúztunk. A fiatalok Magyar Péter országjárásain is felbukkantak, és a március 15-ei tömegben is lehetett látni őket, de még akkor sem érződött úgy, hogy ennyire sokan vannak.

Mégis honnan jött az a Gen Z áradat, akiket a rendszerbontó nagykoncerten és a választási népünnepélyen láttunk? Miért a végén lettek ennyire szembetűnők?

Szabó Andrea szociológus szerint, bár sokan úgy érzékelték, hogy a fiatalok az utolsó hetekben jelentek meg a politikában, valójában ez már hosszú évek óta tartó folyamat, amelynek a tetőzését láttuk a rendszerbontó nagykoncerten, majd a választás napján.