Leszerelik Budapesten a parkolóautomatákat, nőnek a parkolási díjak

belföld

2026. július elsejétől megszüntetik Budapesten az összes parkolóautomatát, így a parkolási díjakat alapvetően digitálisan, különböző mobilalkalmazásokon keresztül lehet majd befizetni - írja a Népszava. A városvezetés a döntést azzal indokolta, hogy az automaták fenntartása rendkívül költséges, és a rendszer működtetése sok kerületben a bevételek jelentős részét felemészti (és még csak nem is ez volt a legnagyobb baj velük).

Nő parkolójegyet vásárol a XIII. kerületi Tatai utcában 2018. január 2-án.
„Akad olyan kerület, ahol évi bruttó 100 millióba kerül az üzemeltetés. A parkolóóra ugyanakkor jelentős, de nem egyedüli része a költségeknek. A parkolási kiadások kerületenként nézve átlagosan 60-70 százalékát viszik el a bevételnek” – mondta a Népszavának Kiss Ambrus főigazgató.

A kerületi önkormányzatok viszont még így is ragaszkodtak az automatákhoz (amik jelentős bevételeket termeltek), így például tavaly a főváros 23 kerületéből 14-ben összesen 3331 parkolóautomatát üzemeltettek. A fővárosi rendelet azonban mindenkire kötelező érvényű, így július elsejétől nem működhetnek tovább az automaták.

A várakozási díjat júliustól a különféle ismert applikációkon keresztül online fizethetik meg az autósok, amiről 75 méterenként tájékoztató táblákat helyeznek majd ki (a parkolóautomaták 250 méterenként álltak), emellett a készpénzes fizetés lehetősége nem szűnik meg teljesen, de erősen korlátozott lesz: megmarad az sms-ben történő fizetés lehetősége, illetve a BKK azt javasolta, hogy a parkolási díjat lehessen utólag, a kerületi ügyfélszolgálatokon befizetni - ebben az esetben 24 órán belül fix 3 órás díjat kellene befizetni, egy napon túl pedig pótdíjat számítanak fel.

Eközben a parkolási díjak is emelkednek: átlagosan 25 százalékkal nőnek a tarifák minden zónában.

A változások részeként további szigorítások is jönnek: 2027-től megszűnik a zöld rendszámos autók ingyenes parkolása, és büntető tarifával sújtják a „városi terepjárókkal” közlekedőket is: az 1800 kilogramm feletti saját tömegű belső égésű motorral felszerelt személygépkocsiknak és a 2000 kilogramm feletti elektromos autóknak kétszer annyi parkolási díjat kell majd fizetni.

Kilenc évbe telt, de elítéltek egy halom parkolási maffiózót

Börtönbe kell vonulnia Fürst György volt szocialista alpolgármesternek, a Centrum Kft. egykori ügyvezetőjének és Borsi Imrének, akire a fideszesek rábízták a ferencvárosi parkolást. Véget ért a Centrum-per.

Ács Dániel
bűnügy