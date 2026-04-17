Megvan a külképviseleti számlálás első fideszes vesztese, Pakson bukott Süli János

Pénteken elkezdték az átjelentkezős és külképviseleti szavazatok megszámlálását mind a 106 egyéni választókerületben; hogy pontosan milyen rend szerint, azt nem tudtuk még felfedezni. A Nemzeti Választási Iroda honlapján sorra jelennek meg a 100 százalékos feldolgozottságú egyéni körzetek, és már van olyan választókerület, ahol változott is győztes személye.

A paksi körzetben volt a második legszorosabb az állás: a kormánypárti Süli János csak 138 szavazattal vezetett a tiszás Cseh Tamás előtt. Ma 2053 szavazatot számláltak meg, ebből Cseh 1542-t kapott, Süli 511-et, így Cseh hátránya végül 893 szavazatos előnybe fordult át.

Tolna 03 Paks április 12. 18:30 Egyéni Feldolg.: 100% TISZA Cseh Tamás 47,42% 20 880 szavazat FIDESZ-KDNP Süli János 45,39% 19 987 szavazat Mi Hazánk Janecska Zoltán 6,05% 2662 szavazat DK Dobos Erzsébet 0,94% 416 szavazat A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt Szarka Sándor 0,2% 87 szavazat Részvétel: 77,45% Érvényes: 44 032 Érvénytelen: 262 Bővebben a kerületről

Az NVI aktuális adatai szerint a Tiszának így 138 képviselője lenne (94 egyéni és 44 listás), a Fidesznek 55 (12+43). A Mi Hazánk 6 listás helyét érdemben nem befolyásolja a szavazatszámlálás mostani köre. A Tisza egyébként még további két körzetben is esélyes arra, hogy fordítson, erről bővebben itt írtunk.



