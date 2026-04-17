Megvan a külképviseleti számlálás első fideszes vesztese, Pakson bukott Süli János

belföld

Pénteken elkezdték az átjelentkezős és külképviseleti szavazatok megszámlálását mind a 106 egyéni választókerületben; hogy pontosan milyen rend szerint, azt nem tudtuk még felfedezni. A Nemzeti Választási Iroda honlapján sorra jelennek meg a 100 százalékos feldolgozottságú egyéni körzetek, és már van olyan választókerület, ahol változott is győztes személye.

Fotó: Németh Dániel/444

A paksi körzetben volt a második legszorosabb az állás: a kormánypárti Süli János csak 138 szavazattal vezetett a tiszás Cseh Tamás előtt. Ma 2053 szavazatot számláltak meg, ebből Cseh 1542-t kapott, Süli 511-et, így Cseh hátránya végül 893 szavazatos előnybe fordult át.

Tolna 03

Paks április 12. 18:30
Egyéni Feldolg.: 100%
  1. Cseh Tamás
    TISZA
    47,42%
    20 880 szavazat
  2. Süli János
    FIDESZ-KDNP
    45,39%
    19 987 szavazat
  3. Janecska Zoltán
    Mi Hazánk
    6,05%
    2662 szavazat
  4. Dobos Erzsébet
    DK
    0,94%
    416 szavazat
  5. Szarka Sándor
    A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
    0,2%
    87 szavazat
Részvétel: 77,45% Érvényes: 44 032 Érvénytelen: 262

Az NVI aktuális adatai szerint a Tiszának így 138 képviselője lenne (94 egyéni és 44 listás), a Fidesznek 55 (12+43). A Mi Hazánk 6 listás helyét érdemben nem befolyásolja a szavazatszámlálás mostani köre. A Tisza egyébként még további két körzetben is esélyes arra, hogy fordítson, erről bővebben itt írtunk.


választás 2022 belföld tolna 03 külképviseleti szavazás paks süli jános választás_2022 egyéni választókerület
Kapcsolódó cikkek

A diaszpóra óriási exit pollja szerint a külképviseleti szavazók 90%-a szavazott a Tiszára, 7 a Fideszre, 2 a Mi Hazánkra és 0 a DK-ra

De mit jelent ez a végeredmény szempontjából? Hiába tűnik kevésnek a szűk 85 ezer szavazat, egyéniben akár 2-4 mandátumot jelenthet a Tiszának, hogy az idegenben élő magyarok elsöprő többsége őket támogatja.

Szily László, Haász János
POLITIKA