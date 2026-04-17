Már 3 mandátumot bukott a Fidesz a külképviseleti szavazatokkal, a nyírbátori Simon Miklós is veszített

A Szabolcs megyei 6-os, nyírbátori központú választókerületet is elbukta a Fidesz, miután megszámlálták a külképviseleti szavazatokat. Ez nem is meglepő, a térséget eddig képviselő Simon Miklósnak csupán 174 szavazat előnye volt a tiszás Dr. Barna-Szabó Tímeával szemben. Ebből 1118 szavazatos hátrány lett.

A csalásokról szóló Szavazat ára című dokumentumfilmnek az egyik kiemelt helyszíne Nyírbogát, Simon körzete, ahol sokan névvel-arccal meséltek arról, hogy az orvosként praktizáló Rizsák Ildikó polgármester – Simon felesége – állításuk szerint azzal fenyegetőzött, hogy akik nem a Fideszre szavaznak, nem írja fel a gyógyszert, vagy kitehetik rokonát az idősotthonból.

A film után gyűlöletcunami volt Nyírbogáton, Rizsák kinyomozta, kik beszéltek ellene. A Magyar Orvosi Kamara is megszólalt az ügyben, szerintük bűncselekmény és etikai vétség gyanúja miatt is vizsgálatot kell indítani a nő ügyében.

Ez a harmadik egyéni mandátum, amit péntek este, a végeredmények beálltával elveszít a Fidesz. Korábban Süli János a paksi, míg Csibi Krisztina a tolnai választást bukta el 138 és 422 szavazatos előnyről. A külképviseleti szavazatok számlálásáról ebben a frissülő cikkben számolunk be.

A Tiszának a dolgok mostani állása szerint 140 mandátuma van a parlamentben, a Fidesz-KDNP-nek 53, a Mi Hazánknak 6 listás helye.