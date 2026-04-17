„Pusztító csapással” fenyegette meg ellenfeleit az iráni Forradalmi Gárda

„Pusztító csapással” fenyegette meg az Egyesült Államokat és Izraelt az iráni Forradalmi Gárda az iráni hadsereg napja alkalmából pénteken, ha azok katonai erővel lépnek fel.

Két iráni gyártmányú ballisztikus rakétát mutatnak be az Iszlám Forradalom győzelmének 47. évfordulójára emlékező tüntetésen az Azadi (Szabadság) téren, Teherán nyugati részén, Iránban, 2026. február 11-én.

A Tasnim iráni hírügynökség által közzétett közlemény szerint az alakulat „szilárd elszántsággal, éber figyelemmel, vasakarattal és az elsütőbillentyűn tartott ujjal” áll készen arra, hogy reagáljon az Egyesült Államok, Izrael és szövetségeseik részéről érkező bármely fenyegetésre.

Donald Trump amerikai elnök nemrég azt mondta, számításai szerint már a hétvégén újabb amerikai–iráni tárgyalások jöhetnek.

„Nagyon jó a kapcsolatunk most Iránnal, bármennyire is nehéz ezt elhinni. Ez részben körülbelül négy hét bombázásának, részben pedig egy nagyon erős blokádnak az eredménye.”

Az Irán körüli konfliktusban április 8. óta tűzszünet van érvényben, amely várhatóan április 22-én jár le. Pakisztán közreműködésével nemzetközi erőfeszítések zajlanak a tartós megállapodás elérése érdekében. A tárgyalások központi kérdései közé tartozik az iráni atomprogram, a Hormuzi-szoros hajózási biztonsága, valamint az iráni támogatás a térségbeli, hozzá kötődő fegyveres csoportoknak, köztük a libanoni Hezbollahnak.