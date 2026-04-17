Életbe lépett a tűzszünet Libanon és Izrael között

Csütörtök este tíznapos tűzszünet lépett életbe Libanon és Izrael között, miközben Donald Trump szerint már a hétvégén újabb amerikai–iráni tárgyalások jöhetnek – írja a Reuters.

Szemtanúk elmondása szerint Bejrút egyes részein ünneplő lövések hangja hallatszott, amikor éjfélkor életbe lépett a tűzszünet. Az egyezség azonban elég törékeny, a libanoni hadsereg péntek kora reggel közölte, hogy Izrael támadásokat hajtott végre több dél-libanoni faluban.

Az izraeli hadsereg egyelőre nem reagált, korábban azt írták, hogy csapataik továbbra is a térségben állomásoznak, részben a Hezbollah aktivitása miatt. Az Irán által támogatott síita milícia saját közlése szerint az utolsó támadását közvetlenül a tűzszünet életbe lépése előtt hajtotta végre.

A Hezbollah egyik támogatója géppuskával lő a levegőbe, hogy megünnepelje az Izraellel kötött tűzszünet hatálybalépését. Fotó: IBRAHIM AMRO/AFP

Donald Trump később a közösségi médiában felszólította a Hezbollahot, hogy tartsa tiszteletben a tűzszünetet.

„Remélem, a Hezbollah felelősen viselkedik ebben a fontos időszakban. Nagy pillanat lenne számukra, ha így tennének. Nincs több gyilkolás. Végre békének kell lennie!”

– írta, ahogy azt is, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti következő tárgyalásra akár már a hétvégén sor kerülhet. Állítása szerint Irán felajánlotta, hogy több mint 20 éven át nem fejleszt nukleáris fegyvereket, ez jelentős elmozdulás lenne a korábbi amerikai követeléshez képest, ami tartós tilalmat írt volna elő. Az iráni fél ugyanakkor rövidebb, 3–5 éves korlátozást javasolt.

„Meglátjuk, mi történik, de úgy gondolom, nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy megállapodást kössünk Iránnal” – mondta újságíróknak a Fehér Ház előtt.

„Nagyon jó a kapcsolatunk most Iránnal, bármennyire is nehéz ezt elhinni. Ez részben körülbelül négy hét bombázásának, részben pedig egy nagyon erős blokádnak az eredménye.”

A közvetítő szerepet Pakisztán játssza, és egyes források szerint már történt előrelépés a „legnehezebb kérdésekben”, bár az iráni nukleáris program jövője továbbra sem rendezett. Egy pakisztáni biztonsági forrás szerint Washington a szankciók enyhítését és több milliárd dollárnyi befagyasztott iráni vagyon felszabadítását is felajánlotta az alku érdekében.

A tárgyalások egyik kulcskérdése a nagy dúsítású urán (HEU) sorsa: Washington annak teljes kivitelét szorgalmazza, míg Teherán eddig ezt elutasította. Friss információk szerint azonban kompromisszum körvonalazódik, aminek részeként Irán hajlandó lehet készlete egy részét külföldre szállítani, cserébe a nemzetközi szankciók feloldásáért. Irán feltételhez köti a Hormuzi-szoros újranyitását is: csak tartós tűzszünet és ENSZ-garanciák esetén hajlandó erre, hogy az Egyesült Államok és Izrael ne indítson újabb támadást.