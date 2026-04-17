Trumpék arra számítanak, hogy az iráni csapat ott lesz a nyári foci vb-n

A Trump-adminisztráció arra számít, hogy az iráni labdarúgó-válogatott elutazik az Egyesült Államokba és részt vesz a 2026-os világbajnokságon – írja a Politico.

Andrew Giuliani, a Fehér Ház világbajnoki munkacsoportjának vezetője szerint az amerikai fél ennek megfelelően készül, annak ellenére, hogy továbbra is jelentős politikai feszültség van Washington és Teherán között. Ahmad Donyamali iráni sportminiszter márciusban be is jelentette, hogy nem vesznek részt a tornán, aminek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont.

Giuliani ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az amerikai vezetés nyitott Irán részvételére:

„Nem az én dolgom az iráni csapat nevében beszélni, de az elnök meghívta őket. A FIFA elnöke is azt mondta, hogy jönni fognak, ezért mi erre számítunk.”

Az iráni részvétel körül az elmúlt hetekben bizonytalanság volt, részben a két ország közötti konfliktus miatt. Irán azt kérte, hogy mérkőzéseit Mexikóban rendezzék meg, de ezt a FIFA elutasította.

A jelenlegi tervek szerint az iráni csapat június elején érkezik az Egyesült Államokba, Arizonában edzőtáborozik, majd Los Angelesben és Seattle-ben játssza mérkőzéseit. Emellett egy Irán–Puerto Rico barátságos mérkőzés is napirenden van a világbajnokság előtt. „Én is hallottam róla, és úgy tűnik, meg is tartják. A tudomásom szerint nem változtak a tervek” – mondta Giuliani, hozzátéve, hogy bár ez a meccs nem része a világbajnokságnak, a kormány figyel arra, hogy a beutazás és a vízumok intézése zökkenőmentes legyen.