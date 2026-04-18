Ukrajna olajfinomítókat, Oroszország az energetikai infrastruktúrát támadta

Ukrán drónok csapást mértek két, a Volga mentén fekvő ipari városra, valamint egy, Szentpétervár közelében található balti-tengeri kikötőre is, ahonnan kőolajtermékeket exportálnak – írja a Reuters.

A Finnországgal határos Leningrádi terület kormányzója, Alekszandr Drozdenko arról számolt be, hogy eloltották a tüzet a viszocki kikötőben, ahol a Lukoil által üzemeltetett kőolaj-terminál működik. A Szamara megyei kormányzó, Vjacseszlav Fedoriscsev megerősítette, hogy ipari létesítményeket ért támadás Szizrany és Novokujbisevszk városában. A konkrét létesítményeket nem nevezte meg, de mindkét városban működnek olajfinomítók, amiket az ukrajnai háború során már többször is támadás ért.

Orosz drón Kijev felett. Fotó: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Az éjszaka folyamán Ukrajnát is támadták az oroszok, a Reuters szerint drónok megrongálták a kikötői infrastruktúrát az ország déli, odesszai régiójában, és az északi részen 380 ezer fogyasztónál okoztak áramkimaradást.

Oleh Kiper, az odesszai régió kormányzója a Telegramon azt írta, hogy drónok mezőgazdasági raktárakat, lerakatokat és adminisztratív épületeket rongáltak meg. Személyi sérülés nem történt. Az észak-ukrajnai Csernyihiv régióban az orosz erők egy energetikai létesítményt is célba vettek.