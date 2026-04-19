A Szerencsejáték Zrt. szerint a sorsolási események eredményét semmilyen módon nem lehet befolyásolni

A választás utáni hétvégén héten egyszerre vitték el a Skandináv lottó, a hatos lottó, az ötös lottó és a Joker főnyereményét is. Az egyezés sokaknak szemet szúrt, főleg az időzítés miatt.

Fotó: Mehes Daniel/Daniel - stock.adobe.com

Az „ilyen esemény bekövetkezési valószínűsége alacsony és forgalomfüggő” – kommentálta az esemény a Telex kérésére a Szerencsejáték Zrt. A cég szerint eddig kétszer történt hasonló: először 2000. 31. hetében, majd 2018. 22. hetében. A Szerencsejáték Zrt. azt írta, játékonként elmondható, hogy minél magasabb a halmozódó összeg annál magasabb a forgalom és annál nagyobb az esély, hogy lesz telitalálatos. Az eheti forgalmat az is jelentősen megemelhette, hogy az ötös lottón rekordmagas, 6 milliárd 780 millió forintos nyeremény volt kilátásban – amit végül valaki el is vitt.

A cég szerint „az elmúlt időszak forgalmával számolva annak a valószínűsége, hogy ez újra bekövetkezzen ~ 1:400, vagyis várhatóan kb. 8 év múlva fordulhatna elő, hangsúlyozottan a jelenlegi forgalom mellett”.

A Szerencsejáték Zrt. reagált a találgatásokra is, hogy pont a jelenlegi hatalom bukásával végződő országgyűlési választás után történt ez a véletlen:

„A közösségi médiában terjedő vélekedésekkel kapcsolatban leszögezzük, hogy sorsolásaink hatóság által ellenőrzött körülmények között, közjegyző jelenlétében, hitelesített eszközökkel zajlanak; működésünk független szervek által is rendszeresen vizsgált. A sorsolási események eredményét semmilyen módon sem lehet befolyásolni, a nyertes számokat kizárólag a sorsolás eredménye dönti el, ami minden tekintetben, bármikor ellenőrizhető. A sorsolások tisztasága a Szerencsejáték Zrt. számára kiemelten fontos, erre mindig is különösen nagy hangsúlyt fektettünk”.

választás 2026 belföld hatos lottó szerencsejáték zrt ötös lottó skandináv lottó közösségi média telex országgyűlési választás választás 2026 joker