A Szerencsejáték Zrt. szerint a sorsolási események eredményét semmilyen módon nem lehet befolyásolni

A választás utáni hétvégén héten egyszerre vitték el a Skandináv lottó, a hatos lottó, az ötös lottó és a Joker főnyereményét is. Az egyezés sokaknak szemet szúrt, főleg az időzítés miatt.

Az „ilyen esemény bekövetkezési valószínűsége alacsony és forgalomfüggő” – kommentálta az esemény a Telex kérésére a Szerencsejáték Zrt. A cég szerint eddig kétszer történt hasonló: először 2000. 31. hetében, majd 2018. 22. hetében. A Szerencsejáték Zrt. azt írta, játékonként elmondható, hogy minél magasabb a halmozódó összeg annál magasabb a forgalom és annál nagyobb az esély, hogy lesz telitalálatos. Az eheti forgalmat az is jelentősen megemelhette, hogy az ötös lottón rekordmagas, 6 milliárd 780 millió forintos nyeremény volt kilátásban – amit végül valaki el is vitt.

A cég szerint „az elmúlt időszak forgalmával számolva annak a valószínűsége, hogy ez újra bekövetkezzen ~ 1:400, vagyis várhatóan kb. 8 év múlva fordulhatna elő, hangsúlyozottan a jelenlegi forgalom mellett”.

A Szerencsejáték Zrt. reagált a találgatásokra is, hogy pont a jelenlegi hatalom bukásával végződő országgyűlési választás után történt ez a véletlen: