A zsarnokok ellen szólalt fel a Trump által támadott Leó pápa Afrikában

Újra éles hangon szólalt meg a zsarnokokkal szemben angolai látogatása utolsó napján XIV. Leó pápa, akik „sok ember vágyait zsákmányolják ki világszerte ”.

A katolikus egyházfő négy fekete-afrikai országba látogat el az útján, és több alkalommal bírálta a világ vezetőit. Csütörtökön Kamerunban ugyan nem nevezte meg konkrétan Trumpot, de elítélte a „maroknyi zsarnokot”, akik szavai szerint feldúlják a világot, és „a háború mestereit”, akik nem értik tetteik követezményeit. Szombaton aztán Angolában újra arról beszélt, hogy „despoták és zsarnokok” zsákmányolják ki az afrikai természeti erőforrásokat.

Fotó: ALBERTO PIZZOLI/AFP

Az amerikai pápa kizsákmányolás- és zsarnokságellenes beszédeire azután kerül sor, hogy Donald Trump élesen kikelt a katolikus egyháző ellen, ami sok katolikust világszerte felháborított.

Miután Leó az elmúlt hetekben többször is felszólalt a közel-keleti háború és azok ellen, akik Istent hívják segítségül a háború nevében (erre a Fehér Házban is jócskán volt alkalom), Trump azt mondta, hogy Leó „gyenge a bűnnel szemben” és „szörnyű a külpolitika szempontjából” - ezután pedig az amerikai elnök még kitett magáról egy olyan képet, amin a keresztény ikonográfia alapján egyértelműen Jézusként jelenik meg - ezt a negatív véleményk miatt később letörölte, és azt állította, hogy ő azt hitte, csak gyógyító orvosnak van öltözve.

Fotó: MANDEL NGAN/AFP

XIV. Leó fekete-afrikai útja hatalmas visszhangot kelt a kontinensen. Négynapos angolai tartózkodása utolsó napján a kongói határ közelében 60 ezer ember előtt misézett, ahol kijelentette, hogy az erőszak és az elnyomás ellentétes a kereszténység üzenetével.

„Az elnyomás, erőszak, kizsákmányolás és a becstelenség minden formája tagadja Krisztus feltámadását”

- mondta.

„Ma azt látjuk, hogy sokak reményeit eltiporja az erőszak, kizsákmányolják a zsarnokok és meglopják a gazdagok. Amikor az igazságtalanság megrontja a szíveket, mindenki kenyere néhányak birtokába kerül” - tette hozzá az egyházfő.