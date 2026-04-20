A zsarnokok ellen szólalt fel a Trump által támadott Leó pápa Afrikában

Újra éles hangon szólalt meg a zsarnokokkal szemben angolai látogatása utolsó napján XIV. Leó pápa, akik „sok ember vágyait zsákmányolják ki világszerte ”.

A katolikus egyházfő négy fekete-afrikai országba látogat el az útján, és több alkalommal bírálta a világ vezetőit. Csütörtökön Kamerunban ugyan nem nevezte meg konkrétan Trumpot, de elítélte a „maroknyi zsarnokot”, akik szavai szerint feldúlják a világot, és „a háború mestereit”, akik nem értik tetteik követezményeit. Szombaton aztán Angolában újra arról beszélt, hogy „despoták és zsarnokok” zsákmányolják ki az afrikai természeti erőforrásokat.

Az amerikai pápa kizsákmányolás- és zsarnokságellenes beszédeire azután kerül sor, hogy Donald Trump élesen kikelt a katolikus egyháző ellen, ami sok katolikust világszerte felháborított.

Miután Leó az elmúlt hetekben többször is felszólalt a közel-keleti háború és azok ellen, akik Istent hívják segítségül a háború nevében (erre a Fehér Házban is jócskán volt alkalom), Trump azt mondta, hogy Leó „gyenge a bűnnel szemben” és „szörnyű a külpolitika szempontjából” - ezután pedig az amerikai elnök még kitett magáról egy olyan képet, amin a keresztény ikonográfia alapján egyértelműen Jézusként jelenik meg - ezt a negatív véleményk miatt később letörölte, és azt állította, hogy ő azt hitte, csak gyógyító orvosnak van öltözve.

XIV. Leó fekete-afrikai útja hatalmas visszhangot kelt a kontinensen. Négynapos angolai tartózkodása utolsó napján a kongói határ közelében 60 ezer ember előtt misézett, ahol kijelentette, hogy az erőszak és az elnyomás ellentétes a kereszténység üzenetével.

„Az elnyomás, erőszak, kizsákmányolás és a becstelenség minden formája tagadja Krisztus feltámadását”

- mondta.

„Ma azt látjuk, hogy sokak reményeit eltiporja az erőszak, kizsákmányolják a zsarnokok és meglopják a gazdagok. Amikor az igazságtalanság megrontja a szíveket, mindenki kenyere néhányak birtokába kerül” - tette hozzá az egyházfő.

Kapcsolódó cikkek

Trump megpróbálta elmagyarázni, miért ábrázolta magát Jézusként

Az elnök később törölte a felháborodás kiváltó AI-generálta képet.

XIV. Leó pápa visszaszólt az elnöknek: nem félek a Trump-kormányzattól

Továbbra is fel fog szólalni a háború ellen, mondta az egyházfő. „Túl sok ember szenved ma, túl sok ártatlant öltek meg, és úgy gondolom, valakinek ki kell állnia, és azt mondani, hogy létezik egy jobb út.”

Trump nem akar olyan pápát, aki kritizálja őt

Az amerikai elnök kifejezetten élesen nekiment az amerikai pápának.

