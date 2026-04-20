Árpa Attila fontos kérdést tett fel: Vajon most Csiszár Jenővel mi lesz?

„A Heti Hetesről jut eszembe” – kezdte Instagram-posztját Árpa Attila, aki ezután fontos kérdéssel folytatta:

„Vajon most Csiszár Jenővel mi lesz, akit 2017 őszétől milánói főkonzul, 2019 májusában pedig »rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek« neveztek ki, persze minden ehhez szükséges képesség és nyelvtudás nélkül, mégis a hivatalos, ilyen pozíciónak járó juttatásokkal és több mint 5 millió forintos havi fizetéssel ellátva. De talán ennél is többet kap, mivel már annó a legmagasabb nagyköveti szorzóval számolták a fizuját, és senki nem értette, hogy miért, még párton belül sem.”

Árpa Attila ezután további kérdéseket fogalmazott meg: „És még hány ilyen van? Ki lehene a Doge-féle takarítógép magyar megfelelője? Ránk férne.”

Csiszár Jenő, aki 1999 és 2000 között a Heti hetes műsorvezetője volt, legutóbb decemberben került elő, amikor Lentulai Krisztiánnak adott interjút, és aki a kérdésre, hogy mi az első gondolat, ami eszébe jut Orbán Viktorról, a következőt válaszolta: „A legnagyobb hadvezér, és a katonája lehetek.”