Hat tehervonat használja naponta az ezermilliárdból felújított Budapest-Belgrád vasútvonalat

Idén február 27-én nyitották meg a felújított Budapest-Belgrád vasútvonalat, a kihasználtsága viszont finoman szólva sem nevezhető erősnek. A G7 cikke szerint ugyanis a legforgalmasabb napon is, április 14-én 14 tehervonat használta mindkét irányban a 150-es számú vonalat, ami azt jelenti, hogy irányonként kétóránként ment el egy-egy vonat. Napi átlagban 6,3 vonat volt a forgalom a Budapest–Belgrád-vasút magyar szakaszán.

Soroksári állomás Fotó: DAVID BALOG/Xinhua via AFP

A lap iparági forrásai szerint részben a Szeged-Röszke útirány forgalma terelődött át a kelebiai vonalra. A két vonalon napi átlagban 10 tehervonat haladt át. Összehasonlításképp: míg a szerbiai forgalomban napi 10 vonat közlekedik átlagosan, Ausztria és Magyarország között a hegyeshalmi határon 50-55, Románia felé Lőkösházán át 20-25 ez a szám.

„Az adatok abból a szempontból is érdekesek, hogy korábban a leromlott, egyvágányú pályán a mostani forgalom több mint dupláját is lehetett közlekedtetni. A kapacitás szempontjából nem indokolható tehát a kétszer két vágányos átépítés, amely mindent beleszámítva körülbelül ezer milliárd forintba került”, írják.

Hozzáteszik, a kormány nagyon szerette volna még az április 12-i választás előtt elindítani a vonalon a személyforgalmat is, ez viszont nem jött össze, sőt, még a kanyarban sincs ez a lehetőség. Az Építési és Közlekedési Minisztérium ugyanis az ETCS nevű vonatbefolyásoló rendszer átadásához kötötte. Ennek átadása nem történt meg a választásokig, és még várhatóan legalább fél évig nem is fog.