Házi őrizetbe került Halásztelek vesztegetéssel gyanúsított fideszes polgármestere

belföld

Négy hónapra bűnügyi felügyelet alá, vagyis házi őrizetbe kerül Nagy Barnabás, Halásztelek fideszes polgármestere. Nagyot csütörtökön vették őrizetbe, azzal gyanúsítják, hogy saját anyját, a ténylegesen semmilyen munkát nem végző, 70 éves nyugdíjast felvétette egy országgyűlési képviselő alkalmazottjának az Országgyűlési Hivatalba.

A 2024 óta fennálló fiktív munkaviszonyból több mint 13 millió forint bevétele lett, amit a polgármester nagyrészt maga használt fel, egy részét pedig visszacsurgatta a képviselőnek. A rendőrség egyelőre nem nevesítette, melyik képviselőről van szó.

A Budai Központi Kerületi Bíróság most üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés miatt rendelte el a halásztelki polgármester bűnügyi felügyeletét és távoltartását, méghozzá négy hónapra, augusztus 18-ig.

„A megalapozott gyanú szerint a terhelt megállapodott az országgyűlési képviselővel arról, hogy utóbbi – érdemi munkavégzés szándéka nélkül – munkatársként foglalkoztatja a gyanúsított édesanyját. A nő a fizetése javát átutalta a fiának, aki a kapott összeg egy részét – a megállapodás alapján – a foglalkoztatás eléréséért és fenntartásáért jogtalan előnyként eljuttatta a képviselőnek”

– áll a bírósági közleményben.

Az ügyészség azért indítványozta a polgármester bűnügyi felügyeletét és távoltartását, hogy ne tudja megnehezíteni vagy meghiúsítani a bizonyítást. Ennek a bíróság helyt is adott, ők is megállapították ugyanis, hogy Nagy a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható, és fennáll a veszélye, hogy az eljárás meghiúsítására törekedne – sőt: a bíróság közleményében külön kiemelte, hogy csak azért nem tudtak ennél szigorúbb döntést hozni, mivel a Központi Nyomozó Főügyészség csak a bűnügyi felügyeletet és a távoltartást indítványozta, ez pedig kötötte őket.

