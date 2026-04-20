Karácsony „az átgondolatlan rezsicsökkentés” és a beszakadt Róbert Károly körút közötti kapcsolatról írt

„Megint komoly csőtörés van Budapesten, ezúttal a Róbert Károly körúton. A szakemberek már dolgoznak a hiba elhárításán, a burkolat mintegy 200 négyzetméteren beszakadt, a vízszolgáltatás várhatóan az esti órákban állhat helyre az érintett szakaszon, de a probléma gyökere egyértelmű” – kezdi bejegyzését Karácsony Gergely főpolgármester, aki ezután azzal folytatja, hogy „több mint 30 milliárd forint hiányzik a Fővárosi Vízművektől az átgondolatlan rezsicsökkentés miatt, és a kieső forrásokat a kormány nem pótolta. Ráadásul Budapestnek még azért is adót kell fizetnie, mert ivóvizet biztosít a saját lakóinak. Ez a közműadó a magyar adórendszer egyik legabszurdabb eleme”.

„Az árak befagyasztva, a költségek nőnek, a felújítások elmaradnak. Ennek eredménye az egyre gyakoribb csőtörés, nemcsak Budapesten, hanem az egész országban, ahol a vízhálózat sok helyen katasztrofális állapotban van” – tette hozzá Karácsony, aki azzal zárta posztját, hogy hosszú távon változás kell, ehhez pedig az új kormánnyal új együttműködésre van szükség.