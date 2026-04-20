Szociológiai Társaság: A kormányközeli közvélemény-kutatóknál súlyos hiba vagy manipuláció gyanúja merül fel

belföld

Közleményt adott ki a Magyar Szociológiai Tásaság (MSZT) elnöksége a választás előtti közvélemény-kutatásokról. Mint írják, ekkora különbségek a különböző kutatóintézetek számai között csak egészen ritkán fordulnak elő, és ez a kományközeli intézeteknél vagy súlyos szakmai hibát, vagy a manipuláció gyanúját veti fel - ezért tőlük azt kérik, hogy a teljes adatázisaikat és módszertanukat hozzák nyilvánosságra, hogy tisztán lehessen látni, mi vezetett a valóságtól nagyon távoli eredményekre.

A legfontosabb magyar szociológiai tudományos társaság a közleményében kiáll a kampányban csalással vádolt Medián és más, a kormánytól független intézetek mellett, akikről múlt vasárnap kiderült, hogy a közvélemény-kutatási adataik sokkal közelebb voltak a valósághoz, mint az őket alaptalanul vádoló intézetek számai.

„A kampány során politikai szereplők bizonyíték nélkül csalással vádoltak olyan közvélemény-kutatókat, akik számukra kedvezőtlen adatokat közöltek, és akik korábbi munkája erre semmilyen alapot nem szolgáltat”

- írja az MSZT közleménye, megállapítva, hogy „a választási eredmények egyértelműen a leköszönő kormánytól függetlennek tekinthető közvélemény-kutatókat igazolták”.

Hann Endre (Medián) és Mráz Ágoston Sámuel (Nézőpont Intézet)

„Az elmúlt időszak pártpolitikai indíttatású támadásai a közvélemény-kutatók (és akadémiai, egyetemi kutatók) ellen súlyosan aláásták a közvélemény-kutatásokba vetett bizalmat. Ezt a bizalmat akkor lehet helyreállítani, ha világosan kiderül, mi okozta a kormányhoz közel álló közvélemény-kutatók tévedéseit, hiszen ekkora tévedés vagy súlyos szakmai hibát, vagy az adatok manipulálásának gyanúját veti fel” - folytatják, hogy aztán a kormányközeli intézeteket teljes nyilvánosságra szólítsák fel:

„Ezért felszólítjuk a Nézőpont, a XXI. Század Intézet, az Alapjogokért Központ, a Magyar Társadalomkutató valamint a McLaughlin & Associate közvélemény-kutató intézeteket, hogy hozzák nyilvánosságra az általuk közölt eredmények alapjául szolgáló adatbázisokat, valamint az adatgyűjtés és adatelemzés pontos módszertanát, hogy a tudományos közösség közvetlenül alkothasson véleményt arról, hogy mi vezetett a végletesen eltérő eredményekhez!”

A választási eredményeket a legpontosabban a Medián és a 21 Kutatóközpont jelezték előre, míg a kormányzati narratívákat közlő és azoknak megágyazó Nézőpont utolsó kutatásban is Fideszt győzelmet vetített előre. Az Alapjogokért Központ még az urnazárás után közzétett kutatásában is ezt állította.

választás 2026 belföld alapjogokért központ medián 21 Kutatóközpont Magyar Társadalomkutató MSZT Magyar Szociológiai Tásaság nézőpont szociológia közvélemény-kutatások XXI. század intézet McLaughlin Associate választás 2026
társadalom