Szociológiai Társaság: A kormányközeli közvélemény-kutatóknál súlyos hiba vagy manipuláció gyanúja merül fel

Közleményt adott ki a Magyar Szociológiai Tásaság (MSZT) elnöksége a választás előtti közvélemény-kutatásokról. Mint írják, ekkora különbségek a különböző kutatóintézetek számai között csak egészen ritkán fordulnak elő, és ez a kományközeli intézeteknél vagy súlyos szakmai hibát, vagy a manipuláció gyanúját veti fel - ezért tőlük azt kérik, hogy a teljes adatázisaikat és módszertanukat hozzák nyilvánosságra, hogy tisztán lehessen látni, mi vezetett a valóságtól nagyon távoli eredményekre.

A legfontosabb magyar szociológiai tudományos társaság a közleményében kiáll a kampányban csalással vádolt Medián és más, a kormánytól független intézetek mellett, akikről múlt vasárnap kiderült, hogy a közvélemény-kutatási adataik sokkal közelebb voltak a valósághoz, mint az őket alaptalanul vádoló intézetek számai.

„A kampány során politikai szereplők bizonyíték nélkül csalással vádoltak olyan közvélemény-kutatókat, akik számukra kedvezőtlen adatokat közöltek, és akik korábbi munkája erre semmilyen alapot nem szolgáltat”

- írja az MSZT közleménye, megállapítva, hogy „a választási eredmények egyértelműen a leköszönő kormánytól függetlennek tekinthető közvélemény-kutatókat igazolták”.

Hann Endre (Medián) és Mráz Ágoston Sámuel (Nézőpont Intézet)

„Az elmúlt időszak pártpolitikai indíttatású támadásai a közvélemény-kutatók (és akadémiai, egyetemi kutatók) ellen súlyosan aláásták a közvélemény-kutatásokba vetett bizalmat. Ezt a bizalmat akkor lehet helyreállítani, ha világosan kiderül, mi okozta a kormányhoz közel álló közvélemény-kutatók tévedéseit, hiszen ekkora tévedés vagy súlyos szakmai hibát, vagy az adatok manipulálásának gyanúját veti fel” - folytatják, hogy aztán a kormányközeli intézeteket teljes nyilvánosságra szólítsák fel:

„Ezért felszólítjuk a Nézőpont, a XXI. Század Intézet, az Alapjogokért Központ, a Magyar Társadalomkutató valamint a McLaughlin & Associate közvélemény-kutató intézeteket, hogy hozzák nyilvánosságra az általuk közölt eredmények alapjául szolgáló adatbázisokat, valamint az adatgyűjtés és adatelemzés pontos módszertanát, hogy a tudományos közösség közvetlenül alkothasson véleményt arról, hogy mi vezetett a végletesen eltérő eredményekhez!”

A választási eredményeket a legpontosabban a Medián és a 21 Kutatóközpont jelezték előre, míg a kormányzati narratívákat közlő és azoknak megágyazó Nézőpont utolsó kutatásban is Fideszt győzelmet vetített előre. Az Alapjogokért Központ még az urnazárás után közzétett kutatásában is ezt állította.