Magyar Péter telefonon egyeztetett Robert Ficóval

„Most tettem le a telefont Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. Világosan elmondtam neki, hogy akkor tudunk bármilyen szakpolitikai kérdésről egyeztetni, ha garanciát kapunk arra, hogy a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabályt Szlovákia hatályon kívül helyezi, illetve ha rögzítik, hogy a jövőben nem kerül sor a felvidéki magyar honfitársaink földjeinek elkobzására a kollektív bűnösségre alapuló Beneš-dekrétumokra hivatkozva” – közölte Facebookon Magyar Péter.

A Tisza párt elnöke, és Magyarország következő miniszterelnöke azt írta, hogy Ficónak megerősítette, „hogy a TISZA-kormány a magyar-szlovák kapcsolatok erősítésén és a Visegrádi Együttműködés újjáépítésén fog dolgozni, de mindezt meg kell, hogy előzze a fenti kérdések tisztázása és rendezése”.

Magyar szerint abban állapodtak meg, hogy személyesen folytatják a tárgyalásokat a soron következő Európai Tanács alkalmával Brüsszelben.