Mégis indulhat a Tour de Hongrie-n az MBH Bank kerékpárcsapata

Felülvizsgálták a korábbi döntést, így az MBH Bank-CSB-Telecom Fort csapata ott lehet a Tour de Hongrie magyar országúti kerékpáros körverseny május 13-i rajtjánál – írja az MTI.

A csapat versenyzője, Makrai Bálint múlt pénteken pozitív doppingtesztet adott, emiatt kizárták őket a versenyből. Az operatív szervezéséért felelős Vuelta Sportiroda hétfőn viszont azt írta,

„az érintett felekkel történő konstruktív együttműködés eredményeképp a csapat részt vehet a magyar körversenyen”.

A Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) tájékoztatása szerint Makrai március 30-án produkált pozitív mintát egy doppingteszten. A Tour de Hongrie főszervezője, Eisenkrammer Károly múlt pénteken „a dopping iránt tanúsított zéró tolerancia jegyében közleményben jelentette be, hogy doppingvétség eredményeképp a csapatot kizárják a Tour de Hongrie-ról”.

Fotó: ROBERT SZANISZLO/NurPhoto via AFP

A szervezők eztán egyeztetettek az érintett felekkel, így Antonio Bevilacqua klubvezetővel is. A csapat megfelelő garanciákat tudott felmutatni arra, hogy a fair play és a tiszta sport jegyében jár el, az érintett versenyzőt felfüggesztette, a folytatásban pedig a teljes transzparencia jegyében működik együtt a vizsgálatokban érintett felekkel. A regnáló magyar bajnok Dina Mártont is soraiban tudó együttes így részt vehet a magyar körön.

Az MBH Bank-CSB-Telecom Fort honlapján korábban megjelent közlemény szerint a szabálytalanságot a vizeletminta mutatta ki, a vérvizsgálatnál nem merült fel rendellenesség. Makrai nem tudott magyarázatot adni az eredményre. „Nem követtem el semmilyen szabálytalanságot. Amit feltételezhetek, az a szennyezett élelmiszer, ezért a lehetőségek szerint elemezni fogjuk a használt termékeket és élelmiszereket. Szeretném felmenteni minden felelősség alól a csapatot, amely kampányt folytat a sport tisztaságáért” – nyilatkozta a bringás hozzátéve, hogy várják a B minta eredményét.

