Tusk és Macron közös nukleáris hadgyakorlatokról tárgyaltak

„Nem az az álmom, hogy atomtöltetű Rafale-ek repüljenek Lengyelország felett” – mondta Donald Tusk lengyel miniszterelnök, de hozzátette: „Olyan világban élünk, ahol szükségünk van a nukleáris elrettentő erőre.”

A Politico beszámolója szerint francia és a lengyel vezetők hétfőn közös hadgyakorlatokról tárgyaltak, méghozzá francia kezdeményezésre, nukleáris elrettentés céljából. Emmanuel Macron francia elnök a Gdańskban tartott sajtótájékoztatón azt mondta, „az információcsere és a közös hadgyakorlatok a megfontolandó lehetőségek között szerepelnek”.

Az Európai Unió egyetlen nukleáris hatalma Franciaország, Macron pedig az év elején jelentette be a „francia elrettentés új szakaszát”, amiben más országok is szerepet kaphatnak a nukleáris gyakorlatokon való részvétellel. Ahogy a Politico is írja, ebben Lengyelországon kívül – ami már földrajzilag is különösen érdekelt az Oroszország elleni európai elrettentés megerősítésében – Németország, Görögország, Hollandia, Belgium, Dánia és Svédország is részt vesz.

Tusk a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, „ez egy exkluzív csoport, ami olyan országokból áll, amik megértik az európai szuverenitás szükségességét. Olyan világban élünk, ahol szükségünk van nukleáris elrettentő képességekre”.

Franciaország ragaszkodik ahhoz, hogy a nukleáris fegyverek használatának végső ellenőrzése náluk maradjon, de felmerült az a lehetőség is, hogy később francia atomfegyverrel felszerelt harci repülőgépeket állomásoztatnak majd a szövetséges országokban.