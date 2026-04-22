„Fußballgöttin!” – történelmet írt a Bundesliga első női vezetőedzője

Bár a magyar válogatott Schäfer Andrást is foglalkoztató német Union Berlin szombaton hazai pályán 2–1-re kikapott a kiesés ellen küzdő Wolfsburgtól, a mérkőzés más szempontból mégis emlékezetes marad: először ült a kispadon vezetőedzőként Marie-Louise Eta, aki ezzel a német labdarúgó-bajnokság – és egyben az öt európai topliga – első női edzője lett.

Hogy miért éppen az Union Berlin bizonyult ideális közegnek ehhez a történelmi kinevezéshez? Arra már az első meccs is választ adott. Ahogy azt a Guardian is írta, Európában aligha akad még egy hely, ahol hasonló atmoszférában lehet dolgozni, mint a Stadion An der Alten Förstereiben.

A kezdőcsapatok bemondásakor sajátos kérdés–felelet hangzik fel: minden játékos nevét a közönség egyöntetű „Fußballgott!” („futballisten”) kiáltással kíséri. Szombaton azonban, amikor Eta nevét olvasták be, egységesen a „Fußballgöttin!” („futballistennő”) válasz érkezett.

Az U19-es csapatot irányító, 34 éves Etát április 12-én nevezték ki Steffen Baumgart helyére, szerződése a szezon végéig szól. A kinevezés után az Union hivatalos X-fiókja gyorsan – olykor meglehetősen nyers hangnemben – szerelte le a szexista és károgó megjegyzéseket, ügyelve arra, hogy a figyelem Eta teljesítményére irányuljon, ne a leghangosabb kritikusokra. A klub közösségi felületein azt üzente, hogy „az Union család kiáll Eta mellett” mindenféle szexizmussal szemben. A sportigazgató, Horst Heldt pedig „kínosnak” nevezte a kritikus hangokat.

Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

„Személyesen még nem beszéltem erről Marie-Louise-zal” – mondta Heldt a múlt héten újságíróknak az Athletic tudósítása szerint. „Észleltem a reakciókat, de nem vagyok hajlandó elolvasni őket, sőt ki sem teszem magam ilyen jellegű ostobaságoknak. Számomra ez a minőségről szól – vezetői minőségről.” Hozzátette: száz százalékban támogatják az edzőt.

„Abszurdnak tartom, hogy a mai világban még mindig ezzel kell foglalkoznunk. Egy rendkívül kompetens vezetőről beszélünk. Biztosak lehetnek benne, hogy az Unionnál mindenki – a lelátón és a klubon belül egyaránt – teljes mértékben kiáll a döntés mellett, és mindent megtesz azért, hogy ebből a jövőben ne legyen vita. Ez egyszerűen kínos.”

Sokan állítják, hogy egy ilyen kinevezés csak egy Unionhoz hasonló klubnál történhet meg, ami üde színfolt a befektetési alapok és milliárdosok uralta futballvilágban. Amikor 2019-ben feljutottak az első osztályba, a 444-en azt írtuk, az Union valóban egy nagy család: az erősen munkásosztálybeli gyökerekkel rendelkező klubnak rendkívül elkötelezett szurkolótábora van, ami a negyedosztályban is kitartott a csapat mellett. Többek között véradással gyűjtöttek pénzt a csőd elkerülésére, és a stadion bővítésében is aktívan részt vettek: 2008 és 2009 között kétezer szurkoló több mint 140 ezer munkaórát végzett az építkezésen.

A 2010-es évek elején a klubvezetés a stadion többségi tulajdonjogát is eladta a szurkolóknak, ezzel biztosítva, hogy az üzleti érdekek ne kerülhessenek a klubérdekek elé. A tulajdonrész mellett a szurkolók beleszólást is kaptak a fontosabb döntésekbe. Ettől függetlenül a klub üzleti alapon működik – a profi labdarúgásban ma már ez elkerülhetetlen.

Fotó: ANDREAS GORA/dpa Picture-Alliance via AFP

Az Union ideális közeg egy ilyen úttörő lépéshez: progresszív, társadalmilag érzékeny és felelősségteljes klub. Ugyanakkor női vezetőedző nem példa nélküli a német futballban: Sabrina Wittmann már második szezonját tölti a harmadosztályú Ingolstadt élén.

Eta és Wittmann egyaránt tisztában vannak kinevezésük jelentőségével és lehetséges pozitív hatásaival, ugyanakkor hosszú, kemény munka eredményeként jutottak el idáig. Előbbi számára nem teljesen ismeretlen a közeg: 2023 novembere és 2024 májusa között másodedzőként már dolgozott a férficsapatnál. Az évek során kivívta a játékosok tiszteletét, „ledolgozta a maga idejét” a klubnál. Wittmannhoz hasonlóan ő is igyekezett kerülni a túlzott felhajtást, és azt szerette volna, ha teljesítménye alapján ítélik meg.

A múlt heti, sereghajtó Heidenheim elleni vereség felgyorsította Baumgart menesztését, ami valójában az előző 14 mérkőzésen szerzett mindössze két győzelem következménye volt. Etát azért nevezték ki, hogy felrázza a csapatot és elkerülje a váratlan kiesési harcot. Rögtön egy Wolfsburg elleni hazai mérkőzéssel kezdett, ami ugyan nem számított kötelező győzelemnek, de a bentmaradás bebiztosításához nagyon jól jött volna.

Az Union végül nem nyert, de a játékuk képe jelentősen javult. A wolfsburgi Patrick Wimmer korai bombagólja után a hazai csapat átvette a kezdeményezést, és beadásokkal, illetve pontrúgásokkal folyamatos nyomás alatt tartotta ellenfelét.

A Bundesliga hivatalos oldala külön kiemelte a rutinos szélsővédő, Christopher Trimmel teljesítményét, aki az előző edző utolsó mérkőzésein kiszorult a kezdőből, Eta első meccsén azonban rögtön visszakerült. Trimmel felszabadultan játszott a támadóharmadban, mélyről érkező beadásai komoly zavart okoztak a Wolfsburg védelmében, ha Ilyas Ansah vagy Danilho Doekhi pontosabban fejezi be helyzeteit, Trimmel gólpasszokkal zárhatott volna. Végül azonban Wimmer és Dženan Pejčinović villanásai döntöttek, így a Wolfsburg elvitte mindhárom pontot. Az eredmény ugyanakkor nem tükrözi teljes mértékben a játék képét: az Unionnak 27 lövése volt, és 2,92-es xG-vel (várható góllal) zárt, szemben a Wolfsburg 0,19-es mutatójával.

Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

Az ideiglenes vezetőedzőre komoly kihívások várnak, hiszen az Union matematikailag még nem biztosította bennmaradását. Ennek ellenére, ahogy Eta is hangsúlyozta, az első jelek biztatóak. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón így fogalmazott:

„Elsősorban csalódott vagyok a vereség miatt, ugyanakkor tetszett, ahogyan a fiúk beleálltak a mérkőzésbe. Jó volt az energia az edzéseken a héten, és sok mindent meg tudtunk valósítani abból, amin dolgoztunk. A végén a futball számít, én pedig erre koncentráltam.”

Az Union következő meccse sem lesz könnyebb, pénteken a Bajnokok Ligája-indulásért küzdő RB Leipzighez utaznak. A 30. forduló után, négy meccsel a bajnokság vége előtt az Union hat ponttal áll az osztályozós hely fölött, így egy győzelem gyakorlatilag bebiztosítaná a bennmaradást.

A pozitív jelek ellenére egyelőre úgy tűnik, Eta csak a hátralévő meccsekre marad a férfi csapatnál. Dirk Zingler klubelnök gyakorlatilag bezárta azt a kiskaput, amit Horst Heldt hagyott nyitva korábban, hangsúlyozta, hogy Eta szerepe csak az idény hátralévő részére szól, a szerződése szerint a következő szezontól az Union női csapatát vezeti. „Ha nagyon jó, marad a férfiaknál, ha nem elég jó, a női csapathoz kerül – erről nem is akarok vitát nyitni. Ezzel neki és a női futballnak is ártanánk.”