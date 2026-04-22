Matolcsy Ádám barátjának cége megszüntette két bankszámláját

belföld

A Raw Development Kft., a Magyar Nemzeti Bank aranyvécés felújításának generálkiviztelezője a választások után két nappal megszüntette az OTP Banknál és a Gránit Banknál vezetett számláit, és csak az MBH-számlákat tartotta meg. A cég vezetője a jegybank elnök fiának, Matolcsy Ádámnak barátja, Somlai Bálint. A hvg.hu rendőrségi forrásokból úgy tudja, napokon belül indulhatnak a lefoglalások az MNB-alapítványi botrányban.

A cégnél most több változást is bejegyeztek. Az egyik, hogy eddig három banknál is voltak számlái, de már csak egynél, a Mészáros Lőrinc többségi tulajdonában lévő MBH Banknál. Az OTP Banknak és a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó Gránit Banknak tehát nem ügyfele a Raw Development.

Somlai Bálint
Fotó: Németh Dániel/444

Ezen kívül egy új tevékenységi kört is bejegyeztek a Raw Development Kft.-nek az irataiba, a cég ezentúl személygépjármű-kölcsönzésével is foglalkozhat majd. A cég hivatalos adatok szerint tavaly lízingelni kezdett egy 150 milliós elektromos Rolls-Royce luxusautót. A luxusautókat kedvelő Somlai vezette cég később pontosította, hogy téves volt az alvázszám, és valójában uniós támogatásból BYD-ket és egy Peugeot szereztek be.

A cég azok közé tartozik, amelyekről az Állami Számvevőszék egy évvel ezelőtt készített jelentés, amely alapján a nyomozás indult. Bár a feljelentések már rég megtörténtek, a lap úgy tudja, hogy a rendőrök már a választások utáni péntekre összeállítottak egy csomagot, amely alapján megkezdődhet a Matolcsy családhoz kötődő vagyonok lefoglalása.

A Legfőbb Ügyészség kedden a Magyar Nemzeti Bank ügyében az eddig a rendőrség által folytatott nyomozást ügyészi hatáskörbe vonta. A további nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség folytatja le.

választás 2026 belföld állami számvevőszék Központi Nyomozó Főügyészség tiborcz istván bankszámla legfőbb ügyészség otp bank megszüntetés matolcsy ádám rolls-royce magyar nemzeti bank mészáros lőrinc mbh bank gránit bank raw development kft. választás 2026 Somlai Bálint
NERceg: Somlai Bálint 179 millió forintért árulja a kétéves, használt, elefántcsontszínű Ferrariját

Négy motor van benne, a felnijei darabonként kerülnek annyiba, mint egy vadonatúj Suzuki Swift. De már elmúlt kétéves, így mennie kell. De miből vette?

Átvette az ügyészség a nyomozást az MNB ügyében a rendőrségtől

A további nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség folytatja az MNB gyanús ügyeiről.

Matolcsy harmincmilliós budijától a járulékos költségek 8 milliárd forintjáig – kipereltük az MNB-székház százmilliárdos felújításának dokumentációját

Jogerősen pert nyertünk az MNB ellen: ki kellett adniuk, mi alapján és mire költöttek el 105 milliárd forintot a székházfelújítása során. A még Matolcsy György elnöksége alatt végrehajtott rekonstrukciót Matolcsy fiának barátja, Somlai Bálint cége végezhette el. Az ügyben büntetőeljárás folyik.

