Schiffer András: Én nem mondtam soha, hogy szerintem ez vagy az fog nyerni

„Én nem mondtam soha, hogy szerintem ez vagy az fog nyerni”

– mondta a választás után a köztévén Schiffer András ügyvéd, az MCC oktatója, a Mi Hazánk tanácsadója, az ÖT Youtube-csatorna egyik arca, aki két éven át agitált a Tisza Párt ellen.

A factcheckerektől nemhiába rettegő Schiffer mostani visszaemlékezését legalább két dologgal lehet árnyalni.

Január 15-én például még arról beszélt, hogy:

„Egy kormánypártot leváltani akkor lehet – ez egy nagyon egyszerű matematikai egyenlet, körülbelül általános iskola harmadik osztálya –, hogyha a korábban győztestől elégséges számban át tudsz hívni szavazót a te oldaladra, tehát többen tudsz lenni – most rossz magyarsággal –, mint a korábban választáson győztes párt. Na most ezt militáns hangnemmel nem lehet elérni. Tehát a folyamatos fenyegetőzés, a folyamatos militáns, agresszív, szélsőséges, hektikus hangnem, amelyik még a baráti sajtótól se tűri az árnyalatot, az önkéntelenül is lezárja a zsilipeket az egyébként nem elkötelezett, könnyen lehet, hogy 22-ben Fideszre szavazó, de rossz közérzetű választópolgárok előtt. (…) Egyszerűen az a nyelvezet, az az O1G-s nyelvezet – most ezt nem tudom jobban cizellálni –, amit használ most a Tisza, meg korábban Márki-Zay is ésatöbbi, ez megint csak a nagyon elkötelezett szavazókat, számos felső középosztálybeli csoportot tud hevíteni, hergelni, de ez a nyelvezet a felső középréteg alatti társadalmi klaszterekben tökéletesen érthetetlen és elidegenítő. Ugyanúgy, mint amikor mondjuk egy pártvezér folyamatosan saját magáról mutat be pózoló képeket. Mondom, ezzel lehet bizonyos választótípusnál jó pontokat szerezni nagyon sokáig, de a nagy tömeg nem belőlük áll.”

Ezt a meglátást a választás előtt még a kormánypropagandisták is terjesztették. De Schiffer András még tíz nappal a választás előtt is jósolt, méghozzá eléggé konkrétan (ha nem is mondta ki szó szerint, hogy a Fidesz fog nyerni):

„Egy szó, mint száz, én azt gondolom, hogy a részvétel nem fogja elérni az 5 400 000-et belföldön. Innentől kezdve tessék visszafelé számolni, én csak ezt akarom mondani. Hogyha van alsó hangon 2 400 000 fideszes, és nem éri el az 5 400 000-t a belföldi választási részvétel – akik belföldön a szavazóhelyiséget meglátogatják –, és egyébként pedig mérhető tartományban van a Mi Hazánk, a Demokratikus Koalíció, a Kutyapárt is, innentől kezdve tessék visszaosztani, én ezt tudom erre mondani, tehát ez, ami az eredmény.”

Végül, ha a levélszavazatokat nem nézzük, az 5,9 millió szavazóból 2 175 671 ember szavazott a Fideszre és 3 339 527 ember a Tiszára.

Schiffer mellett kollégája, Hont András is elég rosszul mérte fel a választást: szerinte azért veszített a Fidesz, mert nem Magyar Péter volt a fő kampánytémája, az ÖT legutóbbi adásában pedig arra jutott, hogy azt nem vette észre, hogy a Tiszához becsatlakoztak „a NER-összeesküvők”, és „egy teljes holdudvar-garnitúra átállása van, hálózatokkal együtt”.

Ceglédi Zoltán is kifejezetten eltaktikázta magát. Ő volt Hont mellett az Ötmédia másik vezetője, aki 2024. március 1-jén még azt üzente Magyar Péternek, hogy:

„Mindenesetre szokj hozzá, hogy én mindig itt leszek, te meg már fél év múlva is csak egy rettenetesen cringe emlék leszel arról, hogy az ellenzéki nyilvánosság hogy tud beleszeretni valakibe, majd ejteni.”

Ceglédi Zoltán eddigi utolsó szereplése április 10-én. Fotó: ÖT/Youtube

Ceglédi a választás előtt két nappal bejelentette, most egy darabig nem fog jelentkezni, és miután a Facebook-oldalát deaktiválta, Hont András a Media 1-nek azt mondta: Ceglédi most pihen. A pihenő Ceglédi Zoltán azóta cikkben jelentette be, hogy egy időre visszavonul, és baristának áll (miután nem Magyar Péter lett a „rettenetesen cringe emlék”).