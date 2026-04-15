Hont András szerint azért veszített a Fidesz, mert nem Magyar Péter volt a fő kampánytémája

A Mészáros Lőrinc-féle fideszes dezinformációs portállal, az Indexszel tandemben működő Ötmédia politikai üvöltözős show-jában, az ATV-n futtatott ÖT-ben igyekeztek magyarázatot találni a választási eredményre, amire kétévnyi Tisza-ellenes őrjöngés után igazoltan nem számítottak.

Hont András – aki a Medián később pontosnak bizonyuló mérésein a nyíltan fideszesekhez hasonlóan rengeteget élcelődött – szerint a háború központba emelése volt a legelhibázottabb pont a kampányban, egyrészt azért, mert már harmadszor ezzel kampányoltak, másrészt azért, mert:

„Nem kötötték össze az emberek a választással. Nagyon sokan vesszőhiba nélkül fel tudják mondani ellenzéki szavazók az Orbán álláspontját a háborúról, egyetértve, és leszavaznak a Tiszára, mert egyébként nekik a fejükben ez nem kapcsolódik össze. A Fidesznek Magyar Pétert kellett volna megtenni fő üzenetnek. És akkor lett volna egyébként április 12-én miért szurkolni és adott esetben örülni.”

Arra a műsorvezetői közbevetésre, hogy azért volt erre próbálkozás, Hont azt mondta, szerinte ez nem volt igazi próbálkozás, csak egy üzenet lehet, kettő nem, és bár megpróbálták összekötni Magyarral a háborút, nem ment át (hiszen hazugság volt).

Itt van néhány Fidesz-közeli szervezet és a kormány plakátja Magyar Péterről, akit két éve folyamatosan (többnyire) hazugságokkal gyalázott a teljes orbánista univerzum:

Plakát a Sasadi úton Fotó: Németh Dániel/444

A Magyar Péter-ellenes fideszes képregény reklámja Budapesten Fotó: ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP

A fideszes lapban megjelent kamu Tisza-adótervre épített kormányzati kampány plakátja Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Hont bemondta azt is, hogy „a Facebook tegnap csavarta vissza a kormánypárti emberek elérhetőségét”. Én nem tudom, itt mire célozhatott, nem találtam nyomát, mindenesetre Kubatov Gábor fideszes pártigazgató a választás előtt hat nappal azt mondta: „Nézem, napi statisztikákat kapok a közösségimédia-elérésekről, és ezt nézzük választókerületi szinten is. És ebben a nehéz helyzetben is az elmúlt héten a négy napból hármat megnyertünk, és a többi is nagyon szoros volt.”

Hont András – aki egy év alatt háromszor is kedélyesen beszélgethetett a független sajtónak az egész rendszere alatt interjút nem adó Orbán Viktorral – az adás végén leszögezte:

„Azt azért szögezzük le, hogy a teljes Tisza-sajtónak és a tiszás influenszereknek ezért majd felelősséget kell vállalni.”

(Az adásban arról a kirohanásról nem volt szó, amit Hont pár nappal a választás előtt intézett a független sajtó ellen, amiért az nem számolt be az 1 százalékos DK – azóta lemondott – elnökének állításáról, ami szerint a DK tiszás kémhálózatot leplezett le. Az eleve büdös történetről a választás után megírtuk, hogy teljes hazugság volt.)

Ceglédi most pihen

A műsor másik főbb arca, az Ötmédia másik vezetője Ceglédi Zoltán, aki 2024. március 1-én még azt üzente Magyar Péternek, hogy:

„Mindenesetre szokj hozzá, hogy én mindig itt leszek, te meg már fél év múlva is csak egy rettenetesen cringe emlék leszel arról, hogy az ellenzéki nyilvánosság hogy tud beleszeretni valakibe, majd ejteni.”

Ceglédi a választás előtt két nappal bejelentette, most egy darabig nem fog jelentkezni. Miután a Facebook-oldalát deaktiválta, Hont András a Media 1-nek azt mondta: Ceglédi most pihen.