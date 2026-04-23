Újabb polgármestert veszít a DK: az Újpestet vezető Trippon Norbert függetlenként folytatja

„Régóta érett bennem a döntés, melyet a napokban meg is hoztam. Elbúcsúztam a pártomtól és a jövőben független, Újpest-párti, lokálpatrióta polgármesterként folytatom a munkámat" - jelentette be a IV. kerület DK-s polgármestere, Trippon Norbert csütörtök délután a Facebookon. A bejegyzésben ugyanakkor egy szóval sem írta le, pontosan melyik pártot hagyta ott.

Trippon Norbert a Demokratikus Koalíció színeiben 2024-ben a szavazatok 46,9 százalékával nyerte meg a polgármester-választást a hagyományosan baloldali beállítottságú Újpesten, a fideszes Wintermantel Zsolt 35,12 százalékot kapott. A pártból kilépést bejelentő posztjában Trippon azt írja, eddig is pártpolitikától függetlenül intézte a kerület ügyeit, és ez a jövőben sem változik: az újpestieket pártállástól és világnézettől függetlenül képviseli tovább.

Nem ő az egyetlen, aki a választási vereség után hátat fordít a DK-nak: április 14-én az óbudai polgármester, Kiss László is kilépett a pártból. Döntését azzal indokolta, hogy az országgyűlési választást nemzeti sorskérdésnek tekintette, ezért nemcsak a szavazatával támogatta a Tisza Pártot, hanem nyilvános posztokban is arra kérte a III. kerületieket, hogy kormányváltó szavazatot adjanak le. Hozzátette: egy másik párt nyílt támogatása ellentétes a DK alapszabályával.

A Demokratikus Koalíció a választáson a parlamentbe bejutóktól messze leszakadva a negyedik helyen végzett. Pártlistán ugyan néhány ezer szavazattal átlépték az egy százalékot, de egyéni mandátumot nem szereztek. A kampány hajrájában több jelöltjük is visszalépett, nem minden esetben konfliktusmentesen.

Az eredmények ismeretében a választás estéjén a párt elnöksége benyújtotta a lemondását, köztük a pártelnök, Dobrev Klára is, aki nagyjából egy éve vette át a párt vezetését Gyurcsány Ferenctől. A tisztújítást júniusra tervezik.