Bencsik András: A Fideszben valakik valamiért úgy gondolták, hogy a magyar dolgozó nép olyan buta, mint egy pár rendőrcsizma

Váratlanul fellebbentette a fátylat a fideszes propaganda működéséről Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője a lap podcastjában.

A téma természetesen a kétharmados vereség és annak okai voltak.

„Én is átéltem, és amennyire tudtuk, a Demokratánál próbáltuk kivédeni azt az érzékelhető nyomást a Fidesz részéről, hogy valakik valamiért úgy gondolták, hogy a magyar dolgozó nép olyan buta, mint egy pár rendőrcsizma. Tehát egytagú tőmondatokat kell neki mondani: Innen arra! Arról amarra! Ennél többet nem szabad mondani, mert ostoba, buta nép, ez már nem érti meg. Katasztrofális.

Az a szilárd meggyőződésem, hogy idiótákra bízták a kommunikáció irányítását, és ezek az idióták a saját rögeszméjüket próbálták rákényszeríteni. Tehát mi amennyire tudtunk, ellenálltunk, de hát mindannyi tudjuk, hogy ilyen egytagú mondatok zúgtak, zengtek a teljes jobboldali médiában.”

Itt közbevetette Király Tamás, hogy „amikor többtagú mondatok voltak, azokból nagyon sok baki lett, így fordult elő Lázár Jánosnak a nem túl szerencsés mondata is. Hirtelen meg mindenki elkezdett hosszan sokat beszélni, akkor meg kiderült, hogy nincsenek már felkészülve. Elszoktak attól, hogy összetett, értelmes gondolatokat hibátlanul fogalmazzanak meg”.

Bencsik ezzel egyetértve meghirdette a jobboldali sajtó öntudatra ébredését is.

„El kell, hogy jöjjön végre az az idő, hogy mindenki szabadon, a saját feje szerint megpróbálja megfejteni a rejtélyt, hogy mi történt. Az öntudatra ébredés első fejezete a szabad, őszinte véleménynyilvánítás és elemzés. A második fázis valamilyen kooperáció, különböző szellemi műhelyek kezdjenek el kooperálni. Ami nem azt jelenti, hogy megegyezünk újabb tőmondatokban, hanem azt jelenti, hogy megegyezünk abban, hogy melyek a legfontosabb problémák, fenyegetések, feladatok, amikre nagyon intenzíven kell koncentrálni és hülyeségekkel meg ne foglalkozzunk. Ezen túlmenően meg mindenki azt csinál, amit akar, és úgy artikulálja az üzenetét, ahogy akarja. Tehát egy intelligens, szabad, de koordinált jobboldali értelmiségi társadalomelemzéses gondolkodásra majd idővel, talán egy év múlva, de szükség lesz.

Bencsik a műsor vége felé egészen derűs volt: „soha ilyen sokan nem fogták meg a kezemet, csak úgy. Vagy mosolyognak rám, csak úgy. Ez egy üzenet, voltak beszólások is, hogy akik kitartunk elkezdünk egymásnak örülni, kezd létrejönni egy lelki szövetségkötés”.