Egy hónappal a választás után Orbán Viktor szövetségese nekiveselkedik a kormányalakításnak Szlovéniában

külföld
Fotó: EMMANUEL DUNAND/AFP

Pártja megkezdi a kormányalakítás előkészítését, ha a parlament elfogadja a minisztériumok számának csökkentéséről szóló törvénymódosítást – jelentette ki Janez Jansa, az egy hónappal ezelőtti választásokon második helyen végzett jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) elnöke pénteken Ljubljanában.

Ahogy nemrég írtuk, az már a választás előtt is látszott, hogy nehéz szülés lesz működőképes koalíciót összetákolni, mivel egyik potenciális koalíciónak sem volt egyértelmű többsége. Elsőre a választásokat minimális különbséggel megnyerő eddigi miniszterelnök, Robert Golob kapott újra kormányalakítási megbízást, de nem járt sikerrel, hétfőn visszaadta a megbízást.

Riválisa, Janez Janša most megkapja a lehetőséget, és elvileg össze is tudna hozni egy jobboldali koalíciót, de ezzel valóságos politikai aknamezőre lépne, úgyhogy számos érv szól amellett, hogy mindenki jobban járna egy új választással. Itt lehet elolvasni a teljes elemzést.

Jansa most a szlovén parlamentben újságíróknak azt mondta: ha a javaslatot elfogadják, az SDS elküldi a koalíciós megállapodás tervezetét a velük együttműködni kívánó pártoknak. Hozzátette: amennyiben sikerül megállapodni a koalíció alapelveiről, megkezdik a következő négy év szakpolitikai programjának véglegesítését. A pártelnök szerint csak ezek elfogadása után kerülhet sor az új kormány összetételének egyeztetésére.

A március 22-i parlamenti választásokon a legtöbb mandátumot, 29-et a balközép Szabadság Mozgalom szerezte meg. Az SDS 28 képviselői helyhez jutott. Az Új Szlovénia (NSi), a Szlovén Néppárt (SLS) és a Focus pártok szövetsége kilenc mandátumot szerzett.

A Szociáldemokraták és az Anže Logar vezette Demokraták hat-hat, míg a Baloldal és a Vesna közös listája, valamint a Resni.ca mozgalom öt-öt mandátumot kapott. A magyar és az olasz nemzeti közösség egy-egy garantált képviselői hellyel rendelkezik a 90 tagú parlamentben. (via MTI)

külföld szociáldemokraták Szlovén Demokrata Párt ljubljana Új Szlovénia janez jansa Focus párt Szlovénia Szabadság Mozgalom Szlovén Néppárt robert golob
