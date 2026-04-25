Semjén, Gulyás Gergely, a volt MIÉP-es ifj. Hegedűs és a leendő tiszás egészségügyi miniszter is jelen voltak Hegedűs Lóránt püspök szobrának avatásán

A felavatott szobor

Semjén Zsolt és Gulyás Gergely is beszédet mondott amikor szombaton felavatták id Hegedűs Lóránt egykori dunamelléki református püspök bronz szobrát Budapesten, a református zsinati székház kertjében. Az eseményen jelen voltak a püspök gyerekei, így az antiszemita botrányai miatt hírhedt ifj. Hegedűs Lóránt lelkész, egykori szélsőjobboldali politikus, illetve a választás éjszakáján előadott örömtánca révén világhírű mémfigurává vált Hegedűs Zsolt, a Tisza-kormány leendő minisztere is.

Gulyás Gergely egyik utolsó nyilvános fellépése

A 2013-ban meghalt Hegedűs Lóránt református lelkipásztor, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke volt 1991-től 2002-ig, valamint a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke 1991 és 1996 között. Nevéhez fűződik a Károli Gáspár Református Egyetem alapítása, amelynek oktatója is volt.

Az idősebb Hegedűs is közel állt a kor legszélsőjobboldalibb pártjához, a MIÉP-hez, a párthoz kötődő Magyar Út Körök tiszteletbeli elnökének is megválasztották. A „galíciai jöttmentek" kifejezést megalkotó ifj. Hegedűs Lóránt a párt alelnöke és parlamenti képviselője is volt.

Gulyás Gergely arról beszélt: Hegedűs Lóránt teremtette meg a református egyház rendszerváltoztatás utáni létének kereteit és az egyház közfeladatokban való újbóli szerepvállalásának alapjait.