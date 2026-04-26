Hadházy: Orbán mentelmi jogának kiadását sem kell megvárni, pár nappal előbb lehet előzetesbe tenni

„Csak most olvasom, hogy Orbán nem ül be a parlamentbe. Nagyszerű, így valódi rendszerváltás esetén még a mentelmi joga kiadását sem kell megvárni, pár nappal előbb lehet előzetesbe tenni” – írja Facebook-oldalán Hadházy Ákos, parlamentből távozó független képviselő.
A májustól állatorvosi szakmájához visszatérő képviselő szerint a leköszönő miniszterelnök esetében „minden feltétele fennáll az előzetes letartóztatásnak: súlyos bűncselekmények alapos gyanúja; szökés veszélye; bizonyítékok eltüntetésének, tanúk befolyásolásának (zsarolás, lefizetés) veszélye”.
Orbán Viktor szombaton jelentette be, hogy nem ül be a parlamentbe a mandátumát visszaadta és a pártja újjászervezésére fog koncentrálni. A bukott miniszterelnök ettől még a párt elnökeként folytatná. A Fidesz frakciójának tagjait hétfőn választják ki, de az biztos, hogy Gulyás Gergely vezeti majd a képviselőcsoportot.
A bejelentésre Magyar Péter leendő miniszterelnök azzal reagált, hogy Orbán „továbbra sem képes felelősséget vállalni”. „Orbán Viktor lett a Fidesz Gyurcsány Ference. Maffiafőnökkel nincs demokratikus ellenzék.”
A leendő miniszterelnök reagált arra, hogy a leköszönő miniszterelnök nem veszi fel a mandátumát.
