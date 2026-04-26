Igazságügyi miniszter: A washingtoni lövöldöző a Trump-kormányzat tisztségviselőit vehette célba

Feltételezhetően Donald Trump amerikai elnök kormányának tagjait, köztük az elnököt vette célba az a férfi, aki a fehér házi tudósítók vacsorájának helyszínén tüzet nyitott szombaton egy washingtoni szálloda bálterménél – mondta Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter. A hatóságok a gyanúsított eszközeinek és üzeneteinek átvizsgálása után jutottak arra, hogy kormánytagok ellen akarhatott meggyilkolni.

Az eseményen Trump mellett részt vett JD Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter, Pete Hegseth védelmi miniszter, Todd Blanche igazságügyi miniszter, Scott Bessent pénzügyminiszter, Doug Burgum belügyminiszter, valamint számos más kormánytisztviselő is.

A gyanúsított Cole Tomas Allen ellen hétfőn emelnek hivatalosan vádat szövetségi tisztviselő elleni támadás, valamint szövetségi tisztviselő lőfegyverrel történő meggyilkolásának kísérlete miatt.

A közösségi médiában elérhető információk alapján annyit tudni a férfiről, hogy Los Angeles környékéről származik, a Caltech egyetemen végzett, jelenleg pedig részmunkaidős tanárként és játékfejlesztőként dolgozik. Allen vonattal utazott Los Angelesből Chicagóba, majd onnan tovább Washingtonba, ahol a rendezvénynek helyt adó hotelben szállt meg.

Alaposan felszerelkezett: kézifegyver, kés és puska is volt nála, a biztonsági személyzet mégsem vette észre időben – a Reuters szerint azért sem, mert a Trump és iráni háborúja ellen tüntető csoport miatt siettették a beléptetést. A férfi sörétes puskájával lőtt rá a tisztségviselők védelméért felelős Titkos Szolgálat egyik tagjára – Trump később azt mondta, a biztonságis életét a golyóálló mellény mentette meg.

Trump az eset után adott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a Fehér Háztól mintegy tízpercnyi autóútra található Washington Hilton „nem különösebben biztonságos épület”, és ismét felvetette egy Fehér Ház-i bálterem megépítésének szükségességét. A Hiltonban történt 1981-ben az akkori elnök, Ronald Reagan elleni merényletkísérlet is.

A támadások után újabb tárgyalások indultak a brit uralkodó tervezett amerikai látogatásáról – az út lemondása azonban nyilvánosan nem merült fel. III. Károly király és felesége, Kamilla hétfőn utazik négynapos állami látogatásra az Egyesült Államokba Donald Trump amerikai elnök meghívására. (via Reuters, MTI)