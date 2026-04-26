Megdőlt egy álomhatár: Sawe két óra alatt futotta a maratont

Bődületes világcsúcsot futott a kenyai Sabastian Sawe, aki elsőként törte át a kétórás álomhatárt maratonfutásban, amikor 1:59:30 órás idővel diadalmaskodott a londoni maratonon vasárnap.

A korábbi csúcsot a szintén kenyai, két éve balesetben elhunyt Kelvin Kiptum tartotta (2:00:35).

A nőknél is világrekord született, az etióp Tigst Assefa 2:15:41 óra alatt ért célba.

A kenyai Eliud Kipchoge 2019 októberében 1 óra 59 perc 40 másodperc alatt, a mostaninál rosszabb idővel teljesítette a távot Bécsben, de az nem volt hivatalos világcsúcs, mivel sem a pálya, sem a futás körülményei nem feleltek meg annak, amit a Nemzetközi Atlétikai Szövetség előír.