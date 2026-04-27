Eszméletlen betegeket erőszakolt meg egy német ápoló az intenzív osztályon

Eszméletlen betegek ellen elkövetett többrendbeli nemi erőszak miatt ítéltek el egy német ápolót Essenben, aki éveken át különböző kórházakban dolgozva bántalmazta és erőszakolta meg a rábízott pácienseket az intenzív osztályon – írja a Spiegel.

A 32 éves, intenzív osztályosápoló a bíróságon beismerte, hogy súlyos műtétek után, eszméletlen állapotban lévő nőket és egy férfit erőszakolt meg, amiről felvételeket is készített. A videókat később elküldte egy ismerősének, akivel aztán üzenetváltásokban együtt gúnyolódtak az áldozatokon.

A férfi 2017 és 2025 között több intézményben is megfordult, a bizonyított bűncselekményeket az esseni egyetemi kórházban követte el. Az ítélet szerint négy áldozat volt, három nő és egy férfi, mindannyian eszméletlen állapotban feküdtek az intenzív osztályon, súlyos beavatkozások után.

Az ügy akkor indult, amikor a férfit gyermekek sérelmére elkövetett szexuális visszaéléseket ábrázoló tartalmak birtoklásával kezdték vizsgálni, ekkor találták meg a telefonján a nemi erőszakokról készült felvételeket. Az egyik áldozat kilétét a mai napig nem sikerült megállapítani.

A bíróság tizenkét évre ítélte az elkövetőt, és végleg eltiltotta az egészségügyi pályától. Az ápoló teljesen kiszolgáltatott helyzetben lévő embereket használt ki, és megfosztotta őket emberi méltóságuktól, miközben hivatása éppen az lett volna, hogy segítsen rajtuk – emelte ki az ítélethirdetésben a bíró. Az ápoló ismerőse, aki az üzenetekben bátorította őt a bűncselekmények elkövetésére, bűnsegédként kétéves, felfüggesztett szabadságvesztést kapott.